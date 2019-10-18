В России дети тратят на домашние задания 4,5 часа. Может, ну ее, эту домашку?!

Все знают, как нелегок учебный путь школьника. В семь утра встань, семь уроков отучись. Да потом ещё над «домашкой» до ночи пыхти. Рабочий день школьника, даже младших классов, нередко оказывается длиннее, чем у родителей. А над заданными на дом упражнениями ломает голову вся семья.

Может, ну ее, эту домашку?! Можно ли ее вообще упразднить? Ведущие программы «Родительский вопрос» обсудили эту проблему на радио «Комсомольская правда» с экспертом Олесей Лукашук - мамой, учительницей физики, экс-директором школы, а ныне замдиректора Московского центра развития кадрового потенциала образования.

- По данным международных исследований, в России дети тратят на домашнее задание гораздо больше времени, чем в других развитых странах. 4,5 часа в среднем. Дольше только в ОАЭ: 6,5 часов. Но многие учителя уверены, что работа дома помогает закрепить материал. Можно вообще обойтись без домашнего задания, скажите честно?

- Можно. Ведь что такое домашнее задание? Это задание для самостоятельного выполнения. И оно может быть сделано и в школе, и даже на уроке. Как учителю мне казалось, что все родители начальной школы мечтают, чтобы детям поменьше задавали. Но теперь я мама третьеклассницы. Когда я попала в родительский чат, поняла, что у многих родителей культ «домашнего задания». Они ждут, когда ребенок придет из школы, чтобы засесть с ним за уроки. Мой ребенок, по традиции в нашей семье, делает уроки сам.

- То есть, домашнее задание больше нужно родителям, чтобы иметь понимание, чем ребенок занят в школе и что он там не халявит.

- Не совсем. Мой ребенок приходит домой, расстроенный тем, что, скажем, Маша сделала домашнее задание с мамой, у нее и картинки красивее, и проект интереснее, чем у меня. А при этом еще учитель ставит отметку, обесценивая усилия тех, кто действительно работал сам. Это педагогическая ошибка. Теряется идея домашнего задания как способа развить самостоятельность. В начальной школе мы абсолютно ее не формируем.

По данным исследований, в России дети тратят на домашнее задание в среднем по 4,5 часа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- То есть, домашку пора отменить?

- Школа сейчас другая, не такая, как 10-15 лет назад. Раньше мы учились до часу дня, а дальше шли на улицу, в музыкальную, в спортивную школы. В современных средних школах дети пребывают до шести вечера, потому что есть внеурочка, кружки, очень развито дополнительное образование.А потом они приходят домой и выполняют домашнее задание до ночи. Конечно, кроме раздражения, это ничего не вызывает у детей.

Когда я была учителем, у меня один ученик очень хорошо, блестяще знал физику, но при этом занимался хоккеем. А вы понимаете, что такое заниматься профессиональном спортом? Это и вечерние, и утренние тренировки, он ко мне пришел и сказал – пожалуйста, разрешите мне не выполнять домашнее задание, потому что я физически не успеваю. Но я не могу же одному разрешить не выполнять домашнее задание, а с других спрашивать. Поэтому мне пришлось перестроить свою деятельность так, чтобы без обходиться без традиционных домашних заданий. И у меня получилось.

- Родители не жаловались?..

- Я готовила на триместр пакет рекомендованных заданий, которые должны были предполагать разные виды деятельности. Это и решение олимпиадных задач, и экспериментальные задачки, которые ученики могли сделать в аудитории после уроков. Это могли быть задания, которые они выполнят вместе с родителями, посетив какую-то выставочную площадку или музей. И каждый ребенок сам выбирал задания из этого пакета, планируя свою работу и делал их, когда была возможность.

- Это уже что-то из ряда вон выходящее…

- Когда все увидели результат, конечно, поняли, что это хороший метод.

Замдиректора Московского центра развития кадрового потенциала образования Олеся Лукашук.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Недавно меня почти пытал офицер из силовых структурах. Узнав, что я занимаюсь образованием, он сразу перешел к делу: «Скажите, что там у вас в образовании происходит? У меня дочь в третьем классе, мы с моей женой каждый день до часу ночи делаем домашнее задание». У меня такая версия – может быть, домашнее задание придумывают для сплочения семьи?

- Когда я была директором, родители чаще жаловались, что конфликтов в семье стало больше из-за домашки. Как в анекдоте: я такая интеллигентная мама, но когда сажусь делать уроки с ребенком – будто два срока отсидела… К сожалению, положительный опыт учителей, которые работают без домашних заданий, у нас освещается не очень широко.

Больше самостоятельности на уроках!

- Статистика: у нас по закону рабочая неделя у взрослого – 40 часов. Если посчитать, сколько, даже по санитарным нормам и правилам, дети занимаются в школе, учитывая и учебную, и внеучебную нагрузку, в старших классах выходит 45-46 часов. То есть, дети работают больше, чем взрослые.

- Я считаю, что можно все умещать в учебном занятии. Для этого сделать очень простую вещь. Нужно понимать, что дети сейчас гораздо быстрее воспринимают информацию, чем мы в свое время. Раньше из 45 минут учитель 25 тратил на объяснение материала. На самостоятельную работу ученикам отводилось очень мало времени. Сегодня нужно больше «самодеятельности». Например, можно давать детям технологические карты для решения определенных задач. Если вы хотите научиться делать борщ, вы можете посмотреть, как это делается. А можете взять рецепт и сделать борщ сами. Второй способ в итоге более эффективен. Пока педагогам трудно перестраиваться, нам еще предстоит научиться больше доверять детям.

- Расскажите о технологи перевернутого класса.

- Это урок наоборот. Сначала дети сами разбирают новую тему, а потом подключается педагог. То есть, дети сами осваивают материал, думают. А учитель выступает как помощник.

- Учителя пользуются этой методикой?

- Пользуются те педагоги, которые обладают уже определенным авторитетом среди учителей, учеников и родителей. Для внедрения этой методики нужно быть и профессионалом высокого класса, и одновременно обладать решимостью.

КСТАТИ

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