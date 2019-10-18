Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск национальной гвардии РФ наблюдал за ходом проведения совместного антитеррористического учения спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики "Сотрудничество-2019" и провел церемонию его закрытия.

- Совместное антитеррористическое учение подразделений спецназначения войск национальной гвардии Российской Федерации и Народной Вооруженной полиции Китайской Народной Республики – это один из многих элементов сложной системы подготовки органов правопорядка, обеспечивающих в конечном итоге безопасность граждан в наших странах, - сказал глава ведомства.

Главнокомандующий подчеркнул, что учение носило сугубо оборонительный антитеррористический характер. В ходе маневров отработаны вопросы совершенствования оперативной и тактической совместимости российского спецназа, представленного личным составом центра специального назначения «Витязь» и отряда «Ермак», а также спецподразделения «Ловчий сокол» Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики. Специальные подразделения, привлекавшиеся к учению, продемонстрировали высокую эффективность в обеспечении безопасности наших государств, а также способность к решению задач в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Золотов похвалил участников международного антитеррористического учения "Сотрудничество-2019". Фото: пресс-служба Росгвардии

- Считаю, что цель учения «Сотрудничество-2019» достигнута. Проведенное мероприятие стало еще одним шагом на пути укрепления доверия между нашими ведомствами и способствовало поддержанию взаимодействия наших стран в борьбе с общим врагом – международным терроризмом. Убежден, что полученный боевой опыт будет использован при планировании и проведении очередных совместных мероприятий боевой подготовки. Надеюсь, что, несмотря на языковый барьер, военнослужащие наших стран смогли обменяться профессиональными секретами и приобрели новых добрых товарищей, - отметил Виктор Золотов и передал начальнику штаба Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики флаг совместного российско-китайского учения.

В ходе рабочей поездки Виктор Золотов также проверил работу подразделений Сибирского округа войск национальной гвардии и управления Росгвардии по Новосибирской области, вручил награды военнослужащим и сотрудникам за образцовое выполнение воинского и служебного долга, а также тем, кто отличился при ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Напомним, в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области приняли участие более 800 военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, было задействовано свыше 100 единиц техники. Росгвардейцы провели аварийно-спасательные работы на 23 социально значимых объектах, 390 улицах, в более чем 5,5 тысяч домов и придомовых участках. Силами сводной группировки Росгвардии восстановлено 12 опор линий электропередач, отремонтировано 2 пешеходных моста, выполнено более 2 тысяч рейсов по вывозу мусора, отрыто 630 метров водоотводных каналов, проведены работы по откачке воды из подвальных помещений многоквартирных домов. Местное население бесперебойно обеспечивалось питьевой водой.