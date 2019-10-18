Генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов: Смертную казнь за убийство детей пора вернуть. В исключительных случаях

После ряда потрясших всю страну убийств многие в России вновь заговорили: «Пора отменять мораторий на смертную казнь!» Другие приводят аргумент: «А если следствие или суд ошибутся, то казнят невиновного?». Насколько сегодня возможны ошибки следствия - "КП" спросила заместителя руководителя Главного управления криминалистики – главу методико-криминалистического управления СК России Анатолия Сазонова.

А НЮХ, КАК У СОБАКИ

- Анатолий Иванович, Службе криминалистики 19 октября исполняется 65 лет, мы вас и ваших коллег с этим юбилеем поздравляем. Вы сколько времени уже отдали криминалистике?

- 40 лет.

- То есть, начинали работать в СССР, когда еще не отменили смертную казнь?

- Да, я за службу в органах довел до расстрела троих преступников. Это много. На весь СССР было 200-300 смертных приговоров в год. Тогда давали максимум 15 лет или расстрел (сейчас 25 лет или пожизненный срок, - ред.).

- Простите, а что чувствовали при этом?

- Удовлетворение от своего труда, а еще уверенность, что они больше никогда не совершат ничего подобного.

- А всегда ли вы уверены, что не произошла ошибка и под суд не пошли невиновные?

- Знаете, в последние годы - уверенность обычно на 100%. А вот в советские... бывало, случались ошибки, потому, что экспертизы не были такими точными. Тогда мы основывались на чем? Отпечатках пальцев, орудии преступления, группе крови преступника, показаниях свидетелей. В основном - все. А сегодня методов - сотни. Устанавливаем порой до 3 тысяч владельцев телефонов, которые находись рядом с местом убийства. Собираем у них образцы биоматериала, чтобы сравнить с найденными на месте преступления. Изымаем записи видеокамер по округе. А полиграфолог на первом допросе может указать на злодея.

- Что с большей гарантией указывает на преступника?

- Стали чаще использовать уникальные исследования. Например, выявлять запаховые следы преступника. Эта экспертиза более чувствительная, чем генетическая! Достаточно чтобы не предмете были потожировые следы человека, содержащих индивидуальные пахучие вещества в количестве менее одной миллионной части микрограмма! Следы эти настолько индивидуальные, что позволяют выявить убийцу даже среди близнецов.

Глава методико-криминалистического управления СК России Анатолий Сазонов.Фото: YouTube

- Как проводится такое исследование?

- Любой предмет, которого касался преступник или кровь жертвы, в которой запечатался запах убийцы погружают в вакуум. Специальный насос забирает запах на клеточном уровне в контейнер, который герметично запечатывается. Такая "консерва" может храниться 2-3 года. У подозреваемых получают образцы крови. Специально обученные собаки сравнивают запаховые следы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ВАЛ 90-х ГОДОВ РАССЛЕДУЕТСЯ ДО СИХ ПОР

- Например, последняя громкая трагедия — убийство 9-летней девочки в Саратове. Как нашли подозреваемого - 35-летнего Михаила Туватина?

- По спецучетам удалось выявить ранее судимого человека, который проживал поблизости. Образцы его ДНК совпали с потожировыми следами, обнаруженными на предметах одежды ребенка.

В Саратове Лизу Киселеву хладнокровно задушили возле гаражного комплекса.

- Ну, вот уже космические спутники позволяют получать информацию о транспорте преступника. А камеры на земле отслеживают не только номера машины, но и внешность водителя, пассажиров. При этом уже не важно: прячет преступник лицо за шарфом или маской. Техника позволяет сделать изображение объемным, различить черты, указать рост, размер ноги, сравнить фигуру и походку, сопоставить изображение с базой розыска.

- То есть, отпечатки пальцев — уже архаизм?

- Нет, почему же. Просто теперь их стало легче находить. Буквально недавно в Рязанской области была убита семья ветерана войны. Следов не было. Тогда криминалисты заполнили помещение специальным паром, который выявляет на предметах даже незначительные следы - отпечатки пальцев окрашиваются в белесоватый цвет. Так был найден единственный отпечаток, который совпал со следом гражданина, ранее судимого за кражу.

- А сколько преступлений у нас остаются нераскрытыми? Сколько преступников еще на свободе?

- Когда в 2007 году образовался Следственный комитет, из прокуратуры было передано для дальнейшего расследования более 250 тысяч нераскрытых дел. Из них 94,5 тысяч убийств. Тот самый "9-й вал" криминального шторма 90-х. И с 2008 года мы раскрываем по 5-6 тысяч преступлений прошлых лет. В отдельные годы до тысячи убийств!

Когда начинает работать принцип неотвратимости наказания, то и сама преступность снижается: ежегодно в России на 500-600 убийств становится меньше.

СТРАХ - ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПРЕСТУПНИКА

- То же убийство девочки в Саратове показало — преступники, освободившись, часто идут на новое «дело». У нас что - недостаточно суровые наказания? Людей не пугает тюрьма? Или у освободившихся из колонии нет в жизни альтернативы?

- Даже в Советском Союзе 30% освободившихся шли на новые преступления. Хотя и смертная казнь была, и отношение к криминальному миру более суровое. Но раньше освободившиеся из колоний попадали под надзор и должны были сразу трудоустроиться. У работодателей тогда были на них квоты. Сегодня никто не хочет брать на работу не только ранее осужденных, но уже и матерей малолетних детей. И чаще всего там, где закрываются производства, вымирают поселки, где нет работы.

- Сегодня вновь заговорили, что, может, пора бы вернуть расстрелы за особо тяжкие преступления.

- Мое личное мнение — пора. Но в исключительных случаях. За убийство детей сопряженных с изнасилованием, за серии убийств. И только когда экспертизы и все другие доказательства на 100% подтверждают вину подозреваемого, а он сам ее не опровергает.

Вот иркутский маньяк Попков. Ну, он ведь недавно Чикатило переплюнул - более 80 убийств женщин! В Новосибирске с 1996 по 2004 год серийный маньяк Чеплинский убил и расчленил минимум 19 женщин, которые голосовали на обочинах дорог. А фрагменты их тел разбрасывал по лесам. Я считаю, что для таких нелюдей надо вернуть смертную казнь!

- А что их раз за разом толкает на столь жестокие убийства? Они сумасшедшие?

- Нет, экспертизами многие признаны относительно нормальными.

- Относительными?

- Был в моей практике один такой маньяк. Смотришь на такого: вроде из нормальной семьи, у самого дети, на работе на хорошем счету. Но не любил женщин с низкой социально ответственностью. Стал убивать, почуял слежку и успел скрыться заграницей. Мог был сидеть тихо, но не выдержал и напал ... на сотрудницу гостиницы, где остановился на ночь. Уже не мог подавлять свою сексуальную агрессию.

- Это не лечится?

- "Лекарством" в таком случае может быть только первобытный страх преступника за собственную жизнь. Или тюрьма. Или расстрел, уж извините.

- Вы сейчас говорите прямо как доктор о пациентах...

- Часто приходится выступать перед медиками. Называю их не иначе, как коллегами, - говорит генерал. - Они лечат тела, а мы все больше души и страсти человеческие.

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