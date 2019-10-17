«Разорвать маньяка на части»: Почему по России катится волна самосудов

- Сначала Саратов показали во всей красе. Теперь — Архангельск. Люди готовы на части рвать маньяков и педофилов. Не хотят отдавать их полиции. Откуда такая волна самосудов? Увидели, что в одном городе можно? Психология повтора, умножения?

- Я бы еще добавил Красноярск, где тоже народный сход стал причиной задержания убийц биатлониста. Душегубы не скрывались и гордились тем, что они его забили до смерти. В поселке Псебай тоже весь поселок вышел на улицу, буквально свергли главу поселка. Жестко поговорили с главой района. И добились приезда федеральных следователей. Потому что доверия местным следователям нет. Из раза в раз оказывается, что реальные интересы потерпевших всегда можно защитить, только если есть мощная поддержка улицы.

Когда речь не идет о политике, власть сама признает легитимность такого общественного вмешательства. Не секрет, - доверия полиции, судам в обществе нет. Поэтому власти приходится мириться с тем, что из-за несправедливости люди идут на улицу выход, когда они готовы буквально кого-то разорвать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/738167" frameborder="0"></iframe> Самосуд над "маньяком" под Архангельском попал на видео.

- Мы же говорим про преступников, маньков, педофилов. На местах это не хотят решать? Почему в народе добиваются, чтобы приехали федералы?

- Не хотят шумихи. И очень часто оказывается, что виновные - какие-то влиятельные люди, или чьи-то дети. Хоть Мара Багдасарян, хоть сын топ-менеджера «Лукойла». И даже если такие случаи с влиятельными детьми один на сто, все равно это отравляет общее тотальное недоверие.

Еще - за годы, когда уже выработался этот стиль российских полицейских или следователей, когда обвинение равноценно приговору, когда виновного могут отмазать, потому что надо отмазать. За эти годы силовики разучились работать честно. Опыт нечестной работы атрофирует те органы, которые отвечают за добычу реальных доказательств вины или невиновности. Поэтому дело не в том, что полиция в Архангельске, в Саратове или в Красноярске сознательно что-то делает, чтобы обидеть людей. Она просто отвыкла делать так, чтобы все было и по закону, и по совести. От этого народ хочет сам наладить справедливость. Как он ее видит. Даже если нет реальных фактов, что этот мужик кого-то убивал — его готовы закидать камнями. Народ слухам верит больше, чем полиции.

Олег Кашин - о том, почему по России катится волна самосудов 00:00 00:00

- Как изменить эту систему? Можно ли остудить горячие головы? Мы ведь стоим на пороге волны самосудов.

- Рецепт очень прост и общеизвестен. Нужен справедливый и всеми признаваемый суд. Для этого нужна тотальная судебная реформа, которая избавила бы общество от этого недоверия. Сейчас мы видим, что недоверие уже стопроцентное. Люди в любой ситуации, даже когда речь идет не о страшном саратовском убийстве, а о чем-то более стандартном, бытовом – забили до смерти в Красноярске, - люди понимают, что суда не будет. Вместо суда будет что-то непонятное и не заслуживающее доверия. Посадите парочку судей, которые жульничают с приговорами. Потом — менять полицию. Чтобы там людей не посылали на три буквы или не говорили: «Как убьют — приходите!» Тоже со следователями и прокурорами. Которые не хотят доказывать вину или невиновность человека, а гонят все по одному шаблону, пытаясь выдать статистику. Это процесс, который вырабатывается годами – завоевание доверия людей, доверия народа. Много лет власть игнорировала эту тему, считала, что это неважно. А сейчас, оказывается, это важно.

- Что предлагают взамен этим уличным расправам? Смертную казнь. Так мы можем скатиться в сталинщину. И народ вообще готов к этому. Большинство поддерживает отмену моратория на расстрелы.

- Здесь постановка телеги впереди лошади. Смертная казнь – это такая медийная заглушка. На самом деле потребность у людей не в смертной казни, а в честном судье, полицейском и следователе.

А вы как считаете - нужно ли их наказывать по всей строгости закона за самосуд?.Опрос

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Саратове: после убийства ребенка в России предлагают вернуть смертную казнь

Девятилетнюю Лизу Киселёву сотни добровольцев искали два дня подряд. Когда полиция задержала убийцу, в городе вспыхнули беспорядки (подробности)

«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

Жители деревни устали ждать полицию и сами отыскали предполагаемого преступника, который терроризировал детей, после чего на массовой сходке избили его (подробности)

МНЕНИЕ "ЗА"

Общество уничтожает убийц не из-за жестокости, а из-за нормальности

Сергей МАРДАН

Жестокое убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло всю страну. Отпущенный по УДО преступник расправился с маленькой девочкой, которую два дня искали сотни добровольцев по всему городу (подробности)

Казнить, нельзя помиловать!

Александр ГРИШИН

Убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло сначало город, а затем всю Россию. Люди снова заговорили о возвращении смертной казни, как высшей мере наказания.

В известном выражении «Казнить нельзя помиловать» я – сторонник запятой после первого слова. Все аргументы противников-гуманистов сводятся, в основном, к четырем аргументам, которые легко рушатся. (подробности)

МНЕНИЕ "ПРОТИВ"

Две стороны одной медали

Дмитрий СМИРНОВ

Даже в сегодняшнем мире вряд ли есть что-то ужасней смерти ребенка. То, что произошло в Саратове, любого заставляет сжать кулаки и требовать возмездия.

Но и в этом кошмаре есть что-то большее, чем нормальная человеческая реакция. Например, многолетняя, принципиальная и неизменная позиция Владимира Путина по вопросу смертной казни: в России больше никого не казнят и казнить не будут. Не потому, что этого требуют европы, советы по правам и кто-то еще. А потому что это тяжелый шаг, но он в конечном итоге делает наше общество лучше. (подробности)