Dove Day: Аврора, Манижа и Людмила Петрановская честно поговорили о самооценке и самореализации в Международный день девочек

В минувшую пятницу более 350 человек собрались в особняке Леман, где поучаствовали в паблик токах и тренингах, послушали лекции известных психологов и пообщались с инфлюенсерами.

На один день исторический особняк в центре Москвы стал площадкой для честного разговора об уверенности в себе, пути к самореализации и раскрытию собственного потенциала. Фестиваль открыл public talk, в котором приняли участие певица Манижа, психолог Лариса Карнацкая, журналистка и автор книги о буллинге Наталья Цымбаленко, вице-президент по корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина и партнер EY, руководитель направления кадровой стратегии в СНГ София Азизян. Модератором встречи выступила телеведущая Аврора, а ключевой темой обсуждения стало влияние виртуального общения на жизнь современных детей и подростков.

Телеведущая Аврора и певица Манижа

Невозможно не согласиться с тем, что сегодня подавляющее большинство людей не представляют себе жизнь без интернета и социальных сетей. Дети очень быстро растут, становятся активными потребителями и производителями информации, их сетевая открытость делает их очень уязвимыми. Именно поэтому важно стать тылом для ребенка, настоящим другом не на словах, но на деле: искренне доверять ему. И тогда он будет доверять вам. «Запрещать — не выход!», — подвели итог эксперты. — «Важно быть для ребенка тем, у кого можно спросить совета и попросить помощи в сложной ситуации. Зная, что он не один, подросток чувствует себя намного увереннее и испытывает меньше проблем с самооценкой».

Разговор с гостями продолжила психолог Людмила Петрановская: ее лекция была посвящена роли родителей в формировании у ребенка представления о себе.

Хвалить или трезво критиковать? Как научить отстаивать свою точку зрения и общаться с ровесниками? По мнению Людмилы Петрановской, один из немаловажных факторов в формировании личности подростка — детско-родительские отношения, точнее тот момент, когда родителям приходится осознать, что их малыш окончательно повзрослел. «Если вы относитесь к ребенку снисходительно, как к маленькому, то откуда взяться уверенности в общении с внешним миром? Так формируется убеждение, что ему действительно нужно одобрение старших, а значит подростку сложнее принимать самостоятельные решения и отстаивать их», — подчеркнула она.

В практической части фестиваля мамам с детьми предлагалось пройти тренинг с психологом школьной программы Dove по повышению самооценки Ларисой Карнацкой для детей и родителей «Дочки-матери: королевство зеркал» или присоединиться к лекциям о повышении самооценки, подготовленным брендом совместно с НИИ Гигиены и охраны здоровья детей. В России совместно с НИИ Гигиены бренд проводит открытые уроки и тренинги по повышению самооценки в школах — они уже состоялись в 39 городах, и более 400 000 девочек стали их участницами. На фестивале Dove Day гости смогли вживую увидеть, как проходят эти занятия, поучаствовать в них, получить полезные рекомендации от ведущих специалистов.

Вторая половина дня была посвящена… хейтерам. Точнее тому, как реагировать на негатив в социальных сетях и противостоять нападкам недоброжелателей. О том, почему важно не позволять обидным комментариям портить жизнь и самооценку рассказали блогер, автор канала «Нежный редактор» Таня Мингалимова и актриса, создательница YouTube-шоу «Бар в большом городе» Ира Чеснокова.

Автор канала «Нежный редактор» Таня Мингалимова.

Закрывала фестиваль 16-летняя создательница проекта #СоМнойВсёТак Туся Землянухина, посвятив выступление одной из самых актуальных современных тем — бодипозитиву и принятию собственной внешности. Откровенный разговор о противостоянии навязываемым обществом стереотипам, комплексах и борьбе с ними стал достойным финалом Dove Day — дня, посвященного истинной любви к себе.

«Вы думаете, у меня нет комплексов? Конечно, есть! Как и у всех. Но очень важно понимать: все, что нам порой так не нравится в нас, это не недостатки, а особенности. В этом и есть красота — в уникальности! Хватит ненавидеть себя за то, какие вы! С любовью к себе, с верой в себя можно добиться чего угодно и осуществить любую мечту», — эмоционально завершила свою речь Туся.

Фестиваль Dove Day стал одним из самых масштабных открытых мероприятий бренда, на которое смогли зарегистрироваться и попасть все желающие, чтобы присоединиться к образовательной работе в рамках проекта по повышению самооценки. Тем, кто не смог посетить мероприятие, мотивирующие и программные материалы для занятий доступны по ссылке http://Dove.com/самооценка. Скачайте их и самостоятельно занимайтесь с ребенком дома, вместе с ним работайте над самооценкой и наблюдайте, как его отношение к себе меняется в лучшую сторону.

Вместе мы можем помочь вырастить новое поколение, для которых внешность является источником уверенности в себе, а не беспокойства!