2019-10-18T18:28:18+03:00
Телевизор

Сцепились в жуткой драке: звезда "Дома-2" вырвала сопернице волосы из-за любовника

Яна Шафеева набросилась на Настю Коткову после того, как та призналась в интиме с Захаром Саленко
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бывшая участница проекта Настя Котова Фото: Кадр шоу «Бородина против Бузовой»Бывшая участница проекта Настя Котова Фото: Кадр шоу «Бородина против Бузовой»
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Не успели телезрители "Дома-2" прийти в себя после известия о том, что на шоу началась эпидемия венерических заболеваний, как их ждало новое потрясение. В прямом эфире передачи произошла жуткая драка на почве ревности после того, как любовников на чистую воду вывели ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Пару дней назад Яна Шафеева уличила Захара Саленко в измене с бывшей участницей проекта Настей Котовой. После предоставления неопровержимых доказательств Саленко был вынужден признать, что действительно ездил в Подольск. Правда в измене он не сознался. Захар заявил, что в Подольск он ездил только ради того, чтобы прикрыть Алексея Кудряшова, который как раз и "волшебничал" с Котовой.

Ксения Бородина и Ольга Бузова решили докопаться до правды. Они лично прочитали всю переписку Насти с Захаром, после чего у ведущих пропали малейшие сомнения: тайный интим у Саленко и Котковой был. "Вспомнил ту ночь и понял, что не могу тебя отдать никому", - эти строки Захар написал Насте всего пару дней назад.

Но и на это у Саленко нашлись объяснения. Он заявил, что это писал Кудряшов с его телефона.

Весь этот концерт наскучил Насте Котковой. Она созналась в сексе с Захаром Саленко на шоу "Бородина против Бузовой". Как известно, Захар уже давно нравится Насте, поэтому при подвернувшейся возможности она не стала отказываться от своих желаний.

Настя заявила, что участник "Дома-2" предлагал ей деньги за то, чтобы она не появлялась в студии. "Да, это правда. Я не собиралась идти на шоу, был уговор, что мое имя здесь не прозвучит. Но я просто устала покрывать мужчин. Я знаю Захара ещё до проекта, у нас с ним было «волшебство»", - заявила с улыбкой Коткова.

Все произошло, по словам девушки, когда она с Захаром осталась в квартире один на один. "Минут 20-30... В этот момент у нас был секс", - призналась Настя.

Услышав эти слова, Яна Шафеева набросилась на брюнетку. Между девушками завязалась жуткая драка. Яна вцепилась Насте в волосы и выдрала клок.

Парни кинулись разнимать Яну и Настю, а Захар в истерике закричал, что ожидал такого развития событий: "Я знал, что так и будет! Поэтому и предлагал ей бабки за то, чтобы она сюда не приходила. Ты поступаешь так, как надо тебе! Я каждый день вымаливаю прощение за то, что поехал на эту квартиру! Я миллион раз об этом уже пожалел!".

В настоящее время Коткова пребывает в некотором замешательстве. На вопросы подписчиков, зачем она вообще ложилась в постель к занятому человеку, девушка ответила, что он так сладко лил ей в уши приятные слова, что она не нашла в себе сил сопротивляться влечению.

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Яна Шафеева вырвала волосы Насте Котковой из-за любовника на "Доме-2"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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