Звезды "Дома-2" массово заразились венерическими болезнями

Звезда скандального проекта "Дом-2" Анастасия Коткова сделала сенсационное заявление. Во время общения со своими подписчиками девушка раскрыла интимные тайны некоторых участников телестройки.

Анастасия Коткова заявила, что на "Доме-2" вспышка венерических заболеваний. Звезда шоу объяснила, что избегает сексуального контакта с некоторыми парнями на телестройке именно по этой причине. В беседе со своими фолловерами она назвала даже несколько фамилий. В частности, по словам Котковой, звезда телестройки Алексей Кудряшов лечится от половых инфекций. При этом он заразил свою давнюю любовницу Анастасию Балинскую. И теперь на проекте целая эпидемия.

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"А теперь, Вика, почему у меня не мог быть чисто физический секс с Кудряшовым. Потому что я очень хорошо с Кудряшовым общаюсь, и он лечится от венерического заболевания вместе с Ивановой. Она еще и со Славиком лечилась. Она заразила Кудряша. Я бы чисто физически не смогла с ним, потому что он даже этого не скрывает", - заявила Анастасия Коткова.

В ответ собеседница заявила: "А еще Кудряшов заразил Балинскую".

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Шоу "Дом-2" идет на телевидении уже более десяти лет. За это время чего только на телестройке не происходило. Драки в прямом эфире, скандалы, измены и многое другое стало неотъемлемой частью любимой миллионами зрителей передачи.

Меж тем поборники морали не раз призывали закрыть "Дом-2". Тем не менее, он продолжает свое существование, так как его рейтинги зашкаливают.