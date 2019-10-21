На Ольгу Бузову подали в суд: певица закрыла в Москве все свои рестораны

Миллионы Ольги Бузовой незыблемы разве что в Инстаграме — на страничку поющей ведущей подписаны 16,3 млн поклонников, и их количество постоянно растет. А вот в реальной жизни звезда периодически терпит убытки: то магазины одежды прогорят, то книги не раскупают, то криптовалюта не заходит… Теперь, видимо, дошла очередь и до ресторанов «BUZfood» - любимого детища Бузовой, которое не прожило и полутора лет. Первое из двух заведений общепита с помпой открыли в июне прошлого года: тогда 5000 посетителей, клюнувших на бесплатную еду и встречу с кумиром, заблокировали движение в центре города. А всего через несколько месяцев, уличенная заклятой подругой Ксюшей Собчак в согнанной «массовке» в зале вместо реальных клиентов, Оля плакала на камеру, как тяжело ей вести бизнес — все сама, одна, на хрупких женских плечах… Неужели они не выдержали?

На днях желающие отведать «бузфуда» - салатов, закусок, пасты и гамубургеров (здесь они предсказуемо называются бузбургерами) столкнулись с неприятным известием. На дверях ресторана на Цветном бульваре гостей встречает скромная в оформлении вывеска — напечатанный на листе А4 короткий текст: «Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам». Телефон ресторана не отвечает. Между тем, как указано на официальном сайте сети, в Москве закрылись оба заведения: в центре столицы — из-за переезда (куда — не указано), а в ТРЦ «Вегас Крокус Сити» - опять же «по техническим причинам». Ни сроков открытия, ни других подробностей владельцы не называют. Таким образом, ресторанов «BUZfood» в Москве не осталось, работает только один в Санкт-Петербурге.

Не стал откровенничать и PR-менеджер певицы Антон Богославский. Проигнорировав вопрос о причинах закрытия, он к тому же опроверг эту казалось бы несекретную информацию.

- Неправда, - коротко ответил kp.ru Богославский и бросил трубку.

На открытии ресторана «BUZfood» поклонники штурмовали заведениеФото: Абылай САРАЛАЕВ

В последнее время, чтобы привлечь гостей, кафе Бузовой каких только акций не устраивали: давали жирную скидку 30% на все меню с 11.00 до 16.00, бесплатный третий кофе и третью пиццу, выгодные цены для именинников… Но видимо, для поклонников певицы, большинство из которых школьники, обеды у Оли (салаты — от 380 рублей, паста — от 420, хот-дог — 240, а гамбургер - 690) все равно оказались не по карману, а франшизу на «BUZfood» так никто и не купил.

Кроме того, на днях на владельцев ресторанов — ООО «Бузова Рест Компани» (50% которой принадлежит лично Оле) подали в суд. В Арбитражном суде Москвы непубличное акционерное общество «Оптиком» требует взыскать с ответчика 57 тысяч рублей. Детали процесса суд не раскрывает, указывая лишь то, что дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без вызова сторон. Скорее всего, «Оптиком» - производитель и поставщик контейнеров для еды, салфеток, бутылок и прочего, пытается взыскать деньги за поставленный товар. Но распространяться об этом процессе в компании не стали:

- Все решено мирно, обоюдно, комментарии не даем, - туманно ответили в офисе истца.

На днях на владельцев ресторанов — ООО «Бузова Рест Компани» подали в суд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес Ольги Бузовой: почему большинство ее проектов оказываются убыточными

Китайская одежда с русской наценкой, романы о нелегкой судьбе и криптовалюта - какие бизнес-идеи Ольги Бузовой стали провальными (подробности)