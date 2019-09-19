Бизнес Ольги Бузовой: почему большинство ее проектов оказываются убыточными

Ведущая «Дома-2», кажется, уже всех убедила в своем почти магическом умении добиваться успеха на любом поприще. Мол, и певица она мегапопулярная, и писательница востребованная, и бизнесвумен почти гениальная. Ольга, конечно, уверенный в себе человек, что уже немало в наше суровое мнение. И все же мы решили проверить, отражает ли образ победительницы, который так полюбился Бузовой, реальное положение дел...

Королева хайпа, телеведущая, блогер, поэтесса и писательница, певица, актриса и, прости господи, инфлюенсер (от английского influence - влиять, воздействовать) - это все о ней. Ольга Бузова заставила поверить в себя миллионы людей, а еще десятки тысяч - перестать насмехаться над собой сразу после того, как в 2019 году она прорвалась на второе место списка самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта страны до 40 лет по версии Forbes с доходом 4,4 миллиона долларов. Однако главный навык XXI века - умение наживаться на хайпе - не всегда приносит доход, и Ольга яркий тому пример. Большинство ее проектов убыточные, многие из них уже закрыты.

buzova86 Нежная мысль передаётся без слов.

Поясни за шмот

16 миллионов подписчиков в Инстаграме Бузовой заменяют сегодня и резюме, и образование, и другие профессиональные навыки. Фамилия Оли давно стала товарным знаком, поэтому рекламодатели сами клюют на эту приманку.

Ольга не раз пыталась экспериментировать с одеждой: сначала была коллаборация с итальянской маркой C&C Milano - результат этого творческого союза продавался в магазинах в 40 городах России (Сургуте, Оренбурге, Брянске, Курске, Нижнем Новгороде, Пензе и других). Бузова лично рекламировала продукт: фотографировалась на открытии магазинов в фирменной одежде, раздавала автографы, заверяла, что эскиз каждой модели разработала сама. На масштабную промокампанию средств не хватило, потому и развития не случилось: юбки за 4000 рублей, блузки за 3500 и жакеты за 7000 россиян не заинтересовали. Это был классический «русский бизнес» - вещи покупались в Китае и продавались с сильной наценкой. В итоге контракт с C&C расторгнут, виноватыми выставили магазины (платившие, кстати, от 1,5 миллиона рублей за франшизу) - мол, брянские бутики неправильно продавали люксовую одежду Бузовой, вот и прогорели.

Футболки с цитатами из творчества Бузовой можно было взять практически даром - по три тысячи за штуку. Даже странно, что желающих нашлось немного. Фото: instagram.com/olgabuzova_design

Глотнув горького опыта работы с партнерами, Ольга запустила личную линейку Olga Buzova Design: дизайнеры наносили на футболки строчки из песен звезды. Казалось бы, легионы фанатов должны сметать с прилавков платья, толстовки, рубашки и свитшоты от Ольги по цене от трех до пяти тысяч рублей за штуку. Однако и этот проект стал убыточным: в 2017 году чистая «прибыль» бренда составляла минус два миллиона рублей.

Грошовый роман

buzova86 Вопрос А что подумают люди? должен стоять на самом последнем месте.

Бесценный опыт участия в шоу «Дом-2» не мог не стать литературным достоянием. Ольга выпустила три книги: «Роман с Бузовой. История самой красивой любви», «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки», причем первая вышла тиражом около 80 тысяч экземпляров - много даже для маститых писателей. А в 2016 году был выпущен роман «Цена счастья» о жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым, на тот момент еще мужем Бузовой. Стоимость - 1700 рублей за экземпляр. Лимитированная версия с флаконом духов, аромат которых Бузова якобы сама разрабатывала в Германии, стоила 5000 рублей. Вскоре Ольга развелась с Тарасовым, покупать советы брошенки никто не захотел. Издатели оценили ущерб в 12 миллионов рублей. Распродать едва удалось треть тиража (10 000 экземпляров). Цена книги упала до 49 рублей, а затем и до 9,9 рубля - издание можно найти на развалах в супермаркетах.

Судя по названию книги и ее цене, Оля давно знала, что счастье за деньги не купишь. Ну разве что за чисто символические. Фото: twitter.com

Бредкоин

Говорят, три самых простых способа расстаться с деньгами - это девушки, банки и криптовалюта. Планировалось, что блокчейн-платформа Buzar, на которой можно будет расплачиваться специфической валютой Бузкоин (Buzcoin), соберет на старте 210 миллионов долларов, но на деле получилось лишь 20 миллионов рублей - 0,1% от суммы. Команда разбежалась, Оле предложили выйти из состава владельцев и остаться в качестве «музы» проекта.

- А мне всегда казалось, это круто - свою заполучить криптовалюту...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наелись!

Бузова не прошла и мимо еды. Поскольку Ольга активно изнуряет себя диетами, концепция бузовского заведения общепита предполагала продажу здоровой пищи. Однако в меню появились и бургеры. Ресторан BUZfood (слоган «Кормлю всю Москву») в центре столицы открывали с помпой: Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие поздравляли Ольгу. Хозяйка представила креативное меню: Бузцезарь - 480 рублей, салат «Мало половин» - 590 рублей, Бузпицца - 599 рублей и так далее. Но и тут провал. После года работы первый ресторан на Новом Арбате закрылся, второй, на Цветном бульваре, выставлен на сайт недвижимости как сдающийся в аренду. Менеджер Бузовой объяснил, что это не фиаско, просто ресторан планирует расширяться. И не обманул. Совсем недавно Ольга открыла третью точку в родном Петербурге - «ресторан» теснится среди блинных и бургерных в недрах фуд-корта. И там тоже, мягко говоря, нет ажиотажа. Ксения Собчак, которая провела интервью с Бузовой в BUZfood, обнаружила там подкупленную массовку вместо настоящих клиентов. После перед камерой обезоруженная Бузова расплакалась.

buzova86 Eccomi qua, Il tuo sbaglio fatale ...breakfast in Spain, dinner in Italy

В плену лобного места

Шоу «Дом-2» на ТНТ Ольга ведет с 2008 года - он стал для девушки и обителью, и золотой клеткой. И это тоже своего рода бизнес, долгосрочные инвестиции, ведь лицо с экрана - бренд, имеющий капитализацию и аудиторию, качество которой зависит от канала-вещателя. Уже сейчас понятно, что на карьерный рост вне аквариума ТНТ Бузовой рассчитывать не стоит. Да, отрекшаяся еще в 2012 году от реалити-шоу Ксения Собчак до сих пор несет на себе печать «Дома-2», но при этом получила должность генпродюсера канала «Супер», а еще программу на Первом канале. Ольга тоже пробовала прорваться на первую кнопку, но долго не продержалась. В шоу «Бабий бунт» надо было действовать не по сценарию, импровизировать, шутить и обсуждать повестку дня. Ольга явно выпадала из обоймы ведущих, в которую, помимо нее, входили Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева. Закончилось все спектаклем в лучших традициях «Дома-2»: Бузова упрекнула коллег в дискриминации («Я что, вам поперек горла встала?»), заревела и ушла. Проект продержался в эфире неделю. Ни рейтинга, ни хайпа...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты раскрыли секрет популярности Ольги Бузовой: Простая, как стул

Профессионалы шоу-бизнеса и специалисты по соцсетям рассказали, как ведущей «Дома-2» удалось так быстро раскрутиться

Еще два года назад об Ольге Бузовой слышали, пожалуй, только любители «Дома-2» и поклонники футбола, знающие, что на ней женат игрок российской сборной Дмитрий Тарасов. И вдруг «глупышка Оля» превратилась в персонажа жестокой драмы. Последовал громкий развод с футболистом. Бузова страдала, поклонники поддерживали ее в соцсетях. Потом не имеющая особых вокальных данных телеведущая решила спеть о своей несчастной любви и купила несколько хитов. Флиртовала с Нагиевым, сидела на коленях у Киркорова, каждый раз вызывая бурную дискуссию в интернете. Выпустила линию одежды, снялась в рекламе... Отрывок из ее песни «Мало половин» спел в «Вечернем Урганте» Розенбаум... В общем, Бузова превратилась в настоящую звезду, стала зарабатывать на корпоративах. Что же произошло и можно ли повторить опыт Бузовой тем, кто мечтает прославиться? Об этом мы расспросили экспертов. (подробности)

ЕЩЕ

Бузово-Бородинское сражение: сравниваем доходы двух ведущих самого скандального телепроекта нашего ТВ

Кто богаче: Бузова или Бородина - вот в чем вопрос

Уже 15 лет общественность критикует «Дом-2» за развращение молодежи, но проект и ныне там, на канале ТНТ. У «Дома-2» стабильные рейтинги и хорошие доходы за размещение рекламы, поэтому закрывать его никто и не планирует. Что касается личных заработков, то, к примеру, Ксения Собчак в роли ведущей телестройки заколачивала по 100 тысяч долларов в месяц (это 3 миллиона рублей по курсу тех лет). Но есть два человека, которые получили от «Дома-2» больше других: 36-летняя Ксения Бородина и 33-летняя Ольга Бузова. Не имея специального образования, они стали телеведущими, обрели армию поклонников, раскрутили собственные проекты и заработали кучу денег. Кто же из них богаче? (подробности)