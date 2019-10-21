Прибыв в Москву для выступления на круглом столе в Государственной Думе РФ, лидер партии «Британия прежде всего» (Britain First) Пол Голдинг первым делом отправился в Александровский сад, чтобы возложить венок к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата.

— Наш долг — почтить память десяти миллионов советских воинов, павших в ту войну. И я горд тем, что мы, британцы, сражались тогда на одной стороне с вами, — сказал «Комсомолке» господин Голдинг. [Вопрос о точной цифре потерь в Великой Отечественной является крайне дискуссионным: считается, что в борьбе с гитлеровским нашествием погибло 27 млн граждан Советского Союза, в том числе 8,67 млн военнослужащих Красной Армии — однако ряд исследователей полагают эти цифры заниженными — прим. ред.]

Пол Голдинг возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Также, по словам Пола Голдинга, советский военачальник Георгий Жуков (чей памятник находится совсем рядом с Вечным огнём) «был лучшим полководцем Второй мировой».

Напомним, партия «Британия прежде всего» не имеет парламентского представительства, однако количество её подписчиков на фейсбуке составляло порядка 3 млн чел., больше, чем у любой другой политической силы Соединённого Королевства — до того, как эту страницу не заблокировали без возможности восстановления (за критику открытых границ и бесконтрольной миграции).

Ранее в интервью «КП» Пол Голдинг раскритиковал официальный Лондон за политические преследования оппозиции и назвал Крым «исторической частью России».