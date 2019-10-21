Трехстороннее соглашение по предприятиям рыбной отрасли до сих пор не подписано

Данное трехстороннее отраслевое соглашение позволит решать вопросы социально-трудовых отношений и уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников. До сих пор в отрасли такого документа не было. Его разработкой плотно занялся созданный в конце 2018 года Российский союз работодателей-рыбопромышленников.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что детальное обсуждение отраслевого соглашения всеми заинтересованными сторонами, а именно Российским союзом работодателей-рыбопромышленников (РСРР), Российским профсоюзом работников рыбного хозяйства (Росрыбпрофсоюз) и Росрыболовством, планируется в мае.

Как сообщили в пресс-службе РСРР, все документы для принятия отраслевого соглашения были сделаны вовремя, состоялись все необходимые встречи на площадке Росрыболовства. Процедура коллективных переговоров по доработке этого проекта между заинтересованными сторонами началась 28 июня. Подписать документ планировалось в рамках III Международного рыбопромышленного форума 10-12 июля прямо ко Дню рыбака. Однако, до сих пор процесс согласования документа не завершен. Это связано с тем, что одна из сторон - Российский профсоюз работников рыбного хозяйства – хранит молчание, представители организации не дают никаких комментариев и не согласовывают имеющийся проект соглашения. Росрыболовство не раз направляло в адрес отраслевого профсоюза проект документа для рассмотрения и подготовки предложений, однако, но до сих пор ответ не поступил. В конце сентября заместитель министра сельского хозяйства России — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков направил обращение с просьбой оказать содействие в урегулировании данной ситуации в адрес председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

Стоит отметить, что одна из ключевых задач трехстороннего соглашения по предприятиям рыбной отрасли - формирование единого подхода к системе оплаты труда всех рыбаков России. Главная цель политики в области оплаты труда - рост номинальной и реальной заработной платы работников за счёт роста эффективности и объемов производства, говорится в проекте соглашения.

На сегодняшний день зарплаты в рыбной отрасли одни из самых высоких. По данным экспертов, за 18 лет среднемесячная зарплата в отрасли выросла почти в 27 раз с 2,8 тысячи рублей до 75 тысяч рублей. Наряду с этим разрыв между зарплатами в различных регионах остается высоким. Например, в Магаданской области рыбаки в среднем получают 167,7 тысяч рублей, а в Крыму - 53,7 тысячи рублей. Но, с другой стороны и условия жизни в этих регионах совершенно разные, жить на Севере гораздо труднее. Но разрыв все же очень большой.

- С предложением о повышении заработных плат, дополнительной индексации и надбавках должна выходить сторона, представляющая интересы работников, то есть Профсоюз. Нам не понятна его пассивность, особенно, в случаях, когда обсуждается оплата и условия труда рыбаков, - сказал президент Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников Сергей Тимошенко.