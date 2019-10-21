«Наели щечки и вспомнили, что рухнул Советский Союз»: почему каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»

Все закрутилось с, мягко говоря, странной идеи депутата Госдумы Бориса Чернышова. Он предложил ввести новый статус - «жертвы перестройки». Мол, с крушением Союза поломались судьбы людей. И теперь пострадавшие от «прожектора перестройки» заслуживают льготу — путевку в санаторий или на обследование к врачу. Про деньги речи не идет — не хватит никакого бюджета со всеми расплатиться. Самое смешное — депутат Чернышов 1991-го года рождения. Эту злополучную перестройку он только в пеленках застал.

ВЦИОМ решил узнать мнение людей:

«Нужно ли вводить новый статус «жертва перестройки»?

За - 41%

Скорее против - 47%

Затруднились ответить — 12%

«Считаете ли вы себя жертвой перестройки?»

Скорее да — 25%

Скорее нет — 70%

Затрудняюсь ответить — 4%

- Это условное переживание, чисто эмоциональное. Оно не имеет отношения к реальности, - рассказал «КП» публицист Николай Сванидзе. - Когда был СССР, последние годы по нему никто не страдал. И когда он рушился, никто не обратил на это внимания. Ни то что вышли с оружием. Все думали, как им зиму пережить. Я это помню прекрасно, был тогда действующим журналистом. Волновало всех: какие будут цены, можно ли купить продукты, сколько они будут стоить, дадут ли отопление в домах. Это длилось с конца 80-х и до гайдаровских реформ. После них продукты появились на прилавках. Хоть за дорого, но их можно было купить. Ведь в последние годы советской власти деньги были просто резанной бумагой — они ничего не стоили. Потом немножко наели щечки и вспомнили, что рухнул Советский Союз. И тут начали по нему страдать.

МНЕНИЕ

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Роман ГОЛОВАНОВ

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