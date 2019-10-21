Вдова вратаря Яшина: Лева любил хулиганские частушки

- Валентина Тимофеевна, у нас снимался фильм про Льва Яшина. Должен был выйти к его 90-летию, но что-то там не успели. Теперь говорят, что он появится в прокате только в конце ноября.

- Да, это я знаю.

- К вам кто-то обращался? Сценаристы приходили?

- Продюсер был – Олег Капанец. Сначала они просили разрешение, согласие...

- Вы сценарий видели?

- Видела. Но он уже был изменен. Я внесла поправки.

- Он вроде будет называться «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»?

- Понятия не имею, как будет называться.

- А кто играет?

- Тоже не знаю.

- А смотреть пойдете?

- Не знаю, когда это будет. И в каком состоянии я буду.

- Как будете 22 октября отмечать юбилей?

- На кладбище все соберутся к 12 часам, как обычно. Цветочки возлагают, речи произносят. Там и ветераны, и динамовцы, и не динамовцы, просто спортсмены. Я не поеду. Потом будет матч между сборной ветеранов СССР со сборной ветеранов «Динамо». А потом они будут в ресторане праздновать. Я буду дома.

- А как вы праздновали дни рождения Льва Ивановича раньше? Садились за стол…

- Лев любил петь частушки.

- Какие, например.

- Не скажу… Да, они были хулиганские.

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«Ему бы пианистом быть»

- Валентина Тимофеевна, говорят, что секрет Яшина-вратаря в том, что у него были огромные руки.

- Нормальные руки были, с длинными пальцами. Все, кто смотрел, говорили: о, ему бы пианистом быть.

- А еще говорили, что он был человек очень настойчивый и терпеливый. Сколько раз он вам делал предложение?

- Несколько раз. Мы встречались с ним четыре года. Он часто уезжал, приезжал. Я работала, училась. Некогда было, не до того. И встречались не так уж часто, но - четыре года. (подробности)