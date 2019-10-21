Вдова вратаря Яшина: Лева любил хулиганские частушки
- Валентина Тимофеевна, у нас снимался фильм про Льва Яшина. Должен был выйти к его 90-летию, но что-то там не успели. Теперь говорят, что он появится в прокате только в конце ноября.
- Да, это я знаю.
- К вам кто-то обращался? Сценаристы приходили?
- Продюсер был – Олег Капанец. Сначала они просили разрешение, согласие...
- Вы сценарий видели?
- Видела. Но он уже был изменен. Я внесла поправки.
- Он вроде будет называться «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»?
- Понятия не имею, как будет называться.
- А кто играет?
- Тоже не знаю.
- А смотреть пойдете?
- Не знаю, когда это будет. И в каком состоянии я буду.
- Как будете 22 октября отмечать юбилей?
- На кладбище все соберутся к 12 часам, как обычно. Цветочки возлагают, речи произносят. Там и ветераны, и динамовцы, и не динамовцы, просто спортсмены. Я не поеду. Потом будет матч между сборной ветеранов СССР со сборной ветеранов «Динамо». А потом они будут в ресторане праздновать. Я буду дома.
- А как вы праздновали дни рождения Льва Ивановича раньше? Садились за стол…
- Лев любил петь частушки.
- Какие, например.
- Не скажу… Да, они были хулиганские.
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«Ему бы пианистом быть»
- Валентина Тимофеевна, говорят, что секрет Яшина-вратаря в том, что у него были огромные руки.
- Нормальные руки были, с длинными пальцами. Все, кто смотрел, говорили: о, ему бы пианистом быть.
- А еще говорили, что он был человек очень настойчивый и терпеливый. Сколько раз он вам делал предложение?
- Несколько раз. Мы встречались с ним четыре года. Он часто уезжал, приезжал. Я работала, училась. Некогда было, не до того. И встречались не так уж часто, но - четыре года. (подробности)
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