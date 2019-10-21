2019-10-21T15:10:48+03:00
Спорт

Вдова вратаря Яшина: Лева любил хулиганские частушки

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря. Накануне юбилея мы позвонили Валентине Тимофеевне Яшиной, чтобы узнать как она будет отмечать эту дату. Но сначала спросили ее про художественный фильм о ее муже
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Накануне юбилея мы позвонили Валентине Тимофеевне ЯшинойНакануне юбилея мы позвонили Валентине Тимофеевне ЯшинойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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- Валентина Тимофеевна, у нас снимался фильм про Льва Яшина. Должен был выйти к его 90-летию, но что-то там не успели. Теперь говорят, что он появится в прокате только в конце ноября.

- Да, это я знаю.

- К вам кто-то обращался? Сценаристы приходили?

- Продюсер был – Олег Капанец. Сначала они просили разрешение, согласие...

- Вы сценарий видели?

- Видела. Но он уже был изменен. Я внесла поправки.

- Он вроде будет называться «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»?

- Понятия не имею, как будет называться.

- А кто играет?

- Тоже не знаю.

- А смотреть пойдете?

- Не знаю, когда это будет. И в каком состоянии я буду.

- Как будете 22 октября отмечать юбилей?

- На кладбище все соберутся к 12 часам, как обычно. Цветочки возлагают, речи произносят. Там и ветераны, и динамовцы, и не динамовцы, просто спортсмены. Я не поеду. Потом будет матч между сборной ветеранов СССР со сборной ветеранов «Динамо». А потом они будут в ресторане праздновать. Я буду дома.

- А как вы праздновали дни рождения Льва Ивановича раньше? Садились за стол…

- Лев любил петь частушки.

- Какие, например.

- Не скажу… Да, они были хулиганские.

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«Ему бы пианистом быть»

- Валентина Тимофеевна, говорят, что секрет Яшина-вратаря в том, что у него были огромные руки.

- Нормальные руки были, с длинными пальцами. Все, кто смотрел, говорили: о, ему бы пианистом быть.

- А еще говорили, что он был человек очень настойчивый и терпеливый. Сколько раз он вам делал предложение?

- Несколько раз. Мы встречались с ним четыре года. Он часто уезжал, приезжал. Я работала, училась. Некогда было, не до того. И встречались не так уж часто, но - четыре года. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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