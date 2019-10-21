2019-10-21T16:25:35+03:00
Политика

Путин устанет здороваться

Президент России начнет в Сочи международный супермарафон переговоров на высшем уровне
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин. Фото Алексея Дружинина / ТАССВладимир Путин. Фото Алексея Дружинина / ТАСС
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Помощник президента Юрий Ушаков не смог сказать даже приблизительно, когда завершится марафон встреч Владимира Путина, который стартует во вторник в Сочи.

Начнется он важнейшей встречей с президентом Турции. Реджеп Эрдоган прилетит на оговоренные еще на прошлой неделе переговоры в день, когда будут истекать последние часы 5-суточного перемирия на турецко-сирийской границе. От того, чем закончится это рандеву, будет зависеть, что начнет происходить дальше на севере Сирии.

Сам Эрдоган подтверждает, что очень хочет продолжить военную операцию против курдов, но как вести себя с появившимися в зоне конфликта сирийскими военными, которых поддерживает Россия, пока не очень понимает. Российская сторона при всей сдержанности комментариев, не скрывала все эти дни, что рвение Эрдогана очень сильно мешает установлению настоящего мира в Сирии. Но находить общий язык необходимо и Турции, и России. И Путин с Эрдоганом, наверняка, отыщут устраивающий все стороны консенсус - слишком много связывает две страны, чтобы идти на новый конфликт.

Проводив турецкого коллегу, Путин начнет небывалое мероприятие, про которое даже самые бывалые говорят исключительно в превосходных формах. В Сочи на двухдневный саммит Россия-Африка съедутся представители аж 54 государств Черного континента, из которых 44 будут представлены на высшем уровне - либо президентами, либо премьер-министрами. Просто чтобы поздороваться с каждым из них за руку, попозировать фотографам и переброситься парой фраз, Владимиру Путину потребуется почти час! Но ведь они едут в Россию не просто сделать селфи с мировым лидером, а обсудить свои проблемы и возможность сотрудничества с Москвой. Каждый хочет провести полноформатную встречу с Путиным, хотя все понимают, что такой возможности нет даже технически.

И тем не менее за два дня саммита президент России проведет десятки встреч, примет участие в нескольких заседаниях и двух пленарных сессиях. Причем последние внушают особенный трепет - ведь слово будет предоставлено каждому участнику. И даже при оговоренном регламенте в 5 минут, невозможно предсказать, во что это выльется.

- Не знаю, сколько это получится, - честно признался Ушаков. - Будем звонком подавать сигнал о регламенте. Без определенного сумбура не обойдется, но мы к этому тоже готовимся. Постараемся, чтобы африканские лидеры чувствовали себя комфортно. Погода уже обеспечена хорошая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Официально у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами Египта, ЮАР, Намибии, Эфиопии, ЦАР, республики Конго, Уганды, Нигерии, Судана, Алжира, Анголы, Кении, Руанды.

- В четверг вечером саммит формально закончится, но мы будем работать до упора и проведем еще несколько встреч, - оптимистично пообещал Ушаков.

Видимо, будут работать, пока не рассветет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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