Министерство культуры выложило в интернет данные о том, как поддерживает российское кино

Министр культуры России Владимир Мединский в понедельник представил открытую базу данных о государственной поддержке кинопроизводства по линии Минкульта и Фонда кино. Если говорить не так официально - Минкульт выложил в интернет всю информацию о том, как выделял деньги на развитие российского кино. Пока в базу внесены все фильмы с 2015 года, к 1 января там будут уже все фильмы, поддержанные государством с 2008 года.

Заходишь на сайт - и сразу видишь: например, фильм «Движение вверх» получил от Министерства культуры 400 000 000 рублей, что составило 67.8% его бюджета. А собрал в прокате 2 943 472 361 рублей, причем посмотрело его 11 903 193 зрителей. А, например, фильм «Т-34» получил 60 000 000 рублей, которые продюсеры обязались вернуть (и вернули), плюс 120 000 000 безвозмездно. Это составило 31.9% бюджета. А сборы картины о танкистах - 2 271 764 585 рублей (аудитория - 8 821 587 зрителей).

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский.Фото: Артем КИЛЬКИН

Естественно, не все так радужно: например, фильм «Сердце мира» Натальи Мещаниновой (победитель прошлогоднего «Кинотавра») получил от государства поддержку в 25 млн. - чуть меньше половины бюджета, - а в прокате не собрал и 4 млн. Но коммерческих провалов никто скрывать и не пытается. По словам Мединского, пытаются, наоборот, сделать наш кинорынок самым прозрачным в мире.

Отдельная строка - «Неисполненные обязательства (судебные) по проектам, получившим поддержку на производство в период с 2015 года по настоящее время». Проще говоря, это проекты, на которые государство выделило деньги - и в результате либо не дождалось их возврата, либо вообще выхода фильма. Среди так и не снятых картин - «Елизавета и Клодиль», картина Сергея Соловьева о двух девушках-француженках, на которую Минкульт в свое время выделил больше 25 миллионов. А, к примеру, на фильм «Мотылек» Константина Худякова по сценарию Ивана Охлобыстина Министерство выделило 7 346 881 рублей «возвратных», которые, соответственно, нужно было вернуть по итогам проката, и 30 000 000 незвозвратных. Но фильм, вот незадача, собрал в прокате только 395 528 рублей… В общем, всего Минкульту сейчас нужно вернуть порядка 300-400 миллионов, неудачно израсходованных кинематографистами.

Еще запущен проект «Кинозритель» Специально обученные люди будут расспрашивать людей, выходящих из зала, понравился ли им фильм, и почему. Это поможет кинопроизводителям лучше узнать зрителей, понять, «попал» их фильм в аудиторию или нет, и учитывать зрительское мнение в работе над следующими картинами.