2019-10-21T18:03:13+03:00
Общество

Главы зарубежных общин старообрядцев получили российское гражданство

16 октября президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Российской Федерации в особом порядке восьми главам старообрядческих общин из Бразилии и США
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Старообрядцы, живущие за рубежом - это потомки тех, кого советская власть вынудила покинуть Родину. В середине 1950-х годов их отцы и деды перебрались из Забайкалья и Приамурья в Гонконг, а оттуда, при поддержке Красного Креста - в основном, в Бразилию, а также Австралию.

При поддержке властей Бразилии старообрядцы освоили целину и на десятках тысяч гектаров возделывают сою, кукурузу и другие культуры. Старообрядцы со временем расселялись по всему миру, и сейчас от 5 до 7 тысяч человек живут в Австралии, Аргентине, Бразилии, Боливии, Канаде, Новой Зеландии, США и Уругвае.

Для большинства из них российская земля – родной дом, сведения о котором они получали из рассказов старшего поколения и западных СМИ. А это сформировало в целом негативное восприятие современной России. Переломным моментом является организованная в апреле 2018 г. по поручению Администрации Президента Российская Федерации поездка официальных лиц во все крупные общины старообрядцев в Бразилии, Боливии и Уругвае. Во встречах приняло участие около 400 старообрядцев, которые проявили живой интерес к возвращению в Россию.

Положительное отношение к переселению укрепила ознакомительная поездка 12 глав общин старообрядцев из дальнего зарубежья по 10 регионам России, состоявшаяся в сентябре-октябре 2018 г. Старообрядцы были в России впервые. Их мнение о поездке ожидали без преувеличения все старообрядцы дальнего зарубежья (все активно пользуются социальными сетями).

Все 12 глав общин единогласно положительно охарактеризовали Россию, отметив большие возможности для развития сельского хозяйства и готовность органов власти поддерживать переселение и адаптацию. По итогам поездки 53 семьи (222 человека) выразили намерение переехать в Приморский край.

Один из них – глава общины старообрядцев Авраам Калугин. Он является преуспевающим бразильским бизнесменом, но, несмотря на это, планирует переехать в Россию.

2 ноября он должен прилететь в Москву, чтобы принять участие в праздновании Дня народного единства и торжественном приеме в Кремле.

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