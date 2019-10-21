«Метод-2»: Могилу Меглина расстреляли, русский Мориарти преследует Есеню

Создатели сериала «Метод» не стесняются не скрывать, что Родион Меглин (Константин Хабенский) жив. Подумаешь, дали ножом в сердце? С кем не бывает. Шариков после подобного случая, наоборот, путевку в жизнь получил.

Во второй части сериала, снял который Александр Войтинский, аномально одаренный сыщик Меглин появится. Но на первом плане определенное время будет его ученица — Есения Стеклова (Паулина Андреева). Обзаведясь семьей и татуировками, девушка вернется в профессию, чтобы искать маньяков. И встретит старого доброго друга, что не давал покоя Меглину и ей заодно.

Первый канал выпустил официальный трейлер продолжения Метода.

Тот, кто расписывал стены надписью «Ты меня не поймаешь», опять названивает Есене и предлагает «сыграть в игру». Трупы девушек с зашитыми глазами, ртами и гортанью, сношения в лесу на фоне волков, заспиртованные внутренние органы в холодильнике и плачущий с экрана планшета ребенок в морозилке, пулевые отверстия на надгробии Меглина — все это придется расследовать молодой сыщице, конечно, при помощи гуру и наставника. Родион мелькает в промо-ролике, стоя в конце трамвая, в привычном образе — плащ, кепка, борода.

Второй сезон сохранил нескольких второстепенных героев первой части — однокурсников Есени, мажора Женю (Александр Петров) и влюбленного в девушку Сашу (Макар Запорожский). Вернется и Жорик Андриевич — таксист-насильник, которому Есеня выколола глаза карандашом, правда, с дефектами зрения. А курировать служебную деятельность Стекловой будет один из двух спецслужбистов, который вел допрос Есени в первом сезоне, — Седой (Кирилл Полухин). Второй (Худой — Юрий Быков, он же режиссер «Метода-1») ушел в отставку.

Судя по анонсам Первого канала, вторая часть «Метода» выходит в эфир совсем скоро. Предположительно, в ноябре.

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