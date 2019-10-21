Феминистки хотят сделать российских отцов абсолютно бесправными

Похоже, что феминистки полны решимости протащить новые поправки не только в семейный кодекс, но и в уголовный. Тут ведь главное поймать момент, найти прецедент и пока не опомнились....

- Ситуация такова, что у нас есть решение ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) по делу (Валерии) Володиной против России, это может привести к изменению законодательства, без этого сложно будет исполнить похожие решение ЕСПЧ, это требует специального анализа. Не факт, что это будет восстановление того, что было (в 2017 году домашнее насилие было декриминализировано), возможно, другие нормы. Да, перевод в уголовную плоскость, - заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Действительно, в июле ЕСПЧ обязал власти России выплатить 20 000 евро в качестве компенсации морального вреда россиянке Валерии Володиной, которая подверглась домашнему насилию. В Европе заметили, что пора бы российскому праву закрепить понятие "домашнее насилие" и выдавать женщинам охранные ордера, которые оградят их от насилия. Такие ордера на Западе предполагают, что муж просто изгоняется на год из семьи, и не имеет право приближаться к жене и детям менее чем на 50 метров. А если вдруг изверг ослушается, то этот срок ему могут продлить еще на пару лет. Причем запреты будут доводиться "по месту работы агрессора", чтобы партийная организация влияла. А супруга в этом время, обвинившая мужа в агрессии, естественно будет требовать по закону алименты и имущество супруга.

И как показывает современная практика, в бракоразводное дело сегодня оказывается вовлечена не только супруга, ее адвокат, суд и судебные приставы. В России появились организованные группы волонтеров и политиков, которые стали вникать в подобные семейные дела, помогать женщинам отсуживать у супругов совместное имущество и даже детей. Они публикуют материалы в поддержку женщин в СМИ, вовлекают в волонтерское движение женщин, которые хотят лишить своего бывшего мужа спокойной холостой жизни.

Все это становится больше похоже на хорошо организованный бизнес, в котором находится работа ранее судимым, бывшим сотрудникам милиции, охранникам и юристам со странной репутацией. Про одну из таких организаций под названием "Стопкиднеппинг" "Комсомолка" подробно рассказывала в прошлом году.

В этом году члены "Стопкиднеппинг" создали еще одну организацию - АНО "Защита детства".

Волонтеров стало так много, что они фактически начали подменять собой судебных приставов, решения психологов и органов опеки. При этом сами они в работать в эти органы почему-то не идут. Правильно, а кому нужна ответственность?!

Вот как о деятельности этих лиц рассказывает юрист Наталья Кувшинникова, которая является специалистом в области семейных правоотношений: "Считаю, что в нашей стране сегодня самые лучшие законы, которые касаются семейных правоотношений, так как только у нас равные права у обоих родителей не смотря с кем из родителей по решению суда определено место жительство ребенка. У нас надо не законодательство менять, а пресекать деятельность НКО и волонтерских организаций, благотворительных фондов, которые реально занимаются не защитой прав детей, а именно эти волонтеры своими действиями нарушают права детей. Данные организации не разбираются в остроконфликтных ситуациях семей и помогают недобросовестным родителям. Мало того, многие общественные организации заинтересовывают чиновников, которые влияют на деятельность органов опеки. Хотя органы опеки в Российской Федерации независимые, они не должны выполнять пожелания руководителей общественных организаций и благотворительных фондов, а также не подчиняются уполномоченным по правам ребенка в России. Мне не понятно, почему наше государство финансирует такие общественные организации и фонды, вместо того, чтобы финансировать государственные органы опеки, КДН, наделять их большими полномочиями. В России надо наделять большими полномочиями органы опеки, тщательно отбирать сотрудников на должности, привлекать в эти службы квалифицированных специалистов: юристов, психологов, медиаторов. Задачей государства должна стать профилактика разводов и урегулирование конфликтов в семьях, чтобы уберечь детей от психических и психологических травм, а не ужесточению законодательства в области семейных отношений. Важно стараться сохранить между бывшими супругами достойные отношения сородителей именно в интересах детей, а не заниматься карательными мерами".

Юрист Наталья Кувшинникова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: YouTube

Наталья Кувшинникова не одинока в своем мнении. Дошло уже до того, что попавшие в оборот подобных организаций мужчины решили создать свою организацию по защите прав отцов. Ведь у женщин такая есть, и поддерживают ее депутаты, различные фонды, и даже ЕСПЧ. Лоббирует же поправки, которые навязывает европейский суд целый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Но для чего нужны подгонять российский закон, который имеет в арсенале уголовного кодекса полный набор статей по насилию и побоям под европейские нормы? Нужен еще один шаг в сторону ювенальной юстиции, которая фактически разваливает семьи и делает бесправными родителей? Так она просто не будет работать в ряде российских регионов, а вызовет только очередные протесты.

Напоследок еще одно мнение адвоката Веры Подколзиной, которая не понаслышке знакома с подобными делами: "Горестно мне играть за мужчин в процессах об определении места жительства ребенка.Твоя жена. С которой ты спал, пил, ел. Набирая очки перед новым любимым, ругает тебя на чем свет стоит, начиная от твоей биографии и кончая размером кошелька. Ее новый любимый пишет тебе смски, что ты "не мужик", ты "такой и сякой", и он с тобой разберется.Твои дети, опустив глаза в пол, говорят, что не против жить с дядей Васей, и вообще они этим летом были в Турции. А ты их возил только на дачу. Вот. Родня твоей жены, которая пила с тобой на даче и клялась в вечной дружбе, под ухаха и гагага рассказывает, что ты ничтожество, и дай ей устроить свою личную жизнь с Настоящим Мужиком. Судья, который на все решительно имеет один козырный аргумент: ну она же мать! И получается, что твой единственный друг- это твой адвокат, но ты ему заплатил. Но он тот единственный, что стоит с тобой плечом к плечу перед всеми этими товарищами. Каждый раз одно и то же. Горестно мне. Унижен мужчина в России и бесправен".

Адвокат Вера Подколзина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Почему в создании законов об основах профилактики семейно-бытового насилия задействованы граждане с печальным семейным опытом, а не те, кто счастливо живет в браке полвека, а?! Такие поправки в законы должны проходить через слушания комиссий, состоящих из детских психологов, судебных приставов, юристов, священнослужителей представляющих различные конфессии (в России и семьи по составу разные бывают) да и самих отцов, которых в последние годы и так обвиняют во всех смертных грехах.

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