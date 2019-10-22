Как на самом деле выглядели герои сериала «Екатерина.Самозванцы»

Телевизор продолжает повествовать об истории нашей страны через судьбу одной из самых видных фигур истории - Екатерины II. В новых сериях проекта канала «Россия» наша страна, как и сама императрица, оказалась в окружении: на государственность посягают злая Турция, серые кардиналы и самозванцы. «КП» вспоминает, как выглядели на самом деле ключевые игроки дворцового закулисья тех времен, и сравнивает их портреты с кадрами из сериала.

Роль Марии Федоровны, второй жены Павла I, доверили молодой актрисе Татьяне Лялиной. Царевна любила поработать на токарном станке и родила 10 детей, а вот актриса еще пока не замужем.

Фото: Канал «Россия 1», Wikimedia Commons

Марина Александрова третий сезон кряду играет Екатерину Великую.

Весь опыт и технику актриса бросает на то, чтобы достоверно воплотить образ волевой императрицы, промышлявшей интригами и подавлявшей бунты. Но все равно выходит слишком мягкая, ранимая и чувственная Екатерина. Заядло обрусевшая и одинокая немка. Оно и понятно - мелодрама ведь.

Фото: Канал «Россия 1», Serguei FOMINE/globallookpress.com

Главного фаворита Екатерины II - князя Григория Потемкина по прозвищу Таврический сыграл коренастый Владимир Яглыч. Первый устроитель Крыма носил повязку на потерянном глазу после неудачной попытки убрать нарост. С императрицей у него был роман, дочь, а с Россией - любовь. «Кем заменить такого человека?» - писала Екатерина II после его смерти.

Фото: Канал «Россия 1», Wikimedia Commons

Возмутителя спокойствия, всерьез пошатнувшего трон Екатерины II, Емельяна Пугачева поручили сыграть Артуру Иванову - актеру Театра им. Вахтангова. Самовольно принявший титул императора Пугачев, что поднял крестьянское восстание от Сибири до Пермского края и Тамбовской губернии, в его исполнении и правда выглядит зловеще правдоподобно.

Фото: Канал «Россия 1», Wikimedia Commons

Тайного советника императрицы Степана Шешковского - зловещего кнутобойца, главу Тайной экспедиции и мастера сыскных дел - сыграл Михаил Горевой, приятель Стивена Спилберга, сыгравший у него в фильме «Шпионский мост». Визуально актер даже похож на советника Екатерины.

Фото: Канал «Россия 1», Wikimedia Commons

Образ одного из братьев Орловых, Алексея, воплотил Артем Алексеев - звезда сериала «Пока станица спит». В его исполнении граф Орлов-Чесменский смотрится брутально и выразительно. Это он запер свергнутого Петра III (и, возможно, убил), разбил турецкий флот под Чесмой, это в честь него названы породы лошадей (орловская верховая, орловская рысистая).

Фото: Канал «Россия 1», Wikimedia Commons

«Екатерина.Самозванцы», вторник-четверг, 21.00, Россия 1.

Екатерина Самозванцы трейлер.

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В понедельник, 21 октября, в эфире канала «Россия 1» большая премьера – продолжение сериала об императрице «Екатерина. Самозванцы» с Мариной Александровой в главной роли. Это уже третий сезон саги, ставшей популярной не только в России. Первые два сезона приобрели для показа в 104 странах мира, проект переведен на 20 языков. Минувшей зимой американский журнал Hollywood Reporter включил «Екатерину» в рейтинг 20 сериалов, рекомендованных к просмотру на каникулах. (подробности)