2019-10-22T10:44:56+03:00
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

На борту попавшего в шторм судна находятся 33 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На помощь российскому ледоколу выдвинулись буксирные судаНа помощь российскому ледоколу выдвинулись буксирные судаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У западных берегов Норвегии терпит бедствие российское судно, на борту которого находятся 33 человека. Ледокол "Тор" подал сигнал SOS после того, как оказался в эпицентре шторма. Информацию приводит Центральное управление норвежской службы спасения.

"В 06.36 российский ледокол подал сигнал Mayday к западу от Олесунда. Остановка двигателя. На борту находятся 33 человека. В этом районе бушует шторм", - сообщается на странице службы спасения в Twitter.

За ситуацией с воздуха наблюдает спасательный вертолет. Буксирные суда уже в пути. Сообщается, что к настоящему моменту членам экипажа ледокола удалось восстановить работу двигателя.

Тем временем, в Росморречфлоте заявили, что "Тор" подал сигнал бедствия случайно и не испытывает никаких трудностей. Продолжается следование судна по заданному маршруту.

Центральное управление еще в понедельник предупреждало владельцев кораблей и катеров о том, что к берегам Норвегии приближается первый осенний шторм. Высота волн вечером 21 октября составляла 8-10 метров. Ожидается, что во вторник днем ситуация станет еще более опасной.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года круизный лайнер Viking Sky также потерял ход у западного побережья Норвегии. Суша была совсем рядом, но из-за сильного шторма эвакуировать пассажиров на шлюпках оказалось невозможно. Местные власти организовывали спасательную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ
В Совфеде посоветовали НАТО не провоцировать «русского медведя»
Опубликован трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В России может появиться новый вид транспорта
Экипаж российского ледокола случайно подал сигнал бедствия
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Школа юных программистов: В Чувашии открылся центр цифрового образования для детей «IT-куб»
Старший сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника матери
Россияне проголосовали за самую бесполезную бытовую технику
Видео с места массовой резни в Новой Москве сняли очевидцы
В Балашихе пьяный мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера
«Малефисента: Владычица тьмы» захватила прокат, вытеснив «Джокера»
В России резко подорожает гречка
Рынок автозапчастей наводнили поддельные детали
США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности
Россияне признались, за что чувствуют больше всего ответственности
Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей базе войск США в Сирии
В Новой Москве наркоман зарезал шестерых человек за отказ дать в долг
Половина российских семей может позволить себе лишь одежду и обувь
Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
В России спрос на бензин упал рекордно низко