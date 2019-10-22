Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

У западных берегов Норвегии терпит бедствие российское судно, на борту которого находятся 33 человека. Ледокол "Тор" подал сигнал SOS после того, как оказался в эпицентре шторма. Информацию приводит Центральное управление норвежской службы спасения.

"В 06.36 российский ледокол подал сигнал Mayday к западу от Олесунда. Остановка двигателя. На борту находятся 33 человека. В этом районе бушует шторм", - сообщается на странице службы спасения в Twitter.

За ситуацией с воздуха наблюдает спасательный вертолет. Буксирные суда уже в пути. Сообщается, что к настоящему моменту членам экипажа ледокола удалось восстановить работу двигателя.

Тем временем, в Росморречфлоте заявили, что "Тор" подал сигнал бедствия случайно и не испытывает никаких трудностей. Продолжается следование судна по заданному маршруту.

Центральное управление еще в понедельник предупреждало владельцев кораблей и катеров о том, что к берегам Норвегии приближается первый осенний шторм. Высота волн вечером 21 октября составляла 8-10 метров. Ожидается, что во вторник днем ситуация станет еще более опасной.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года круизный лайнер Viking Sky также потерял ход у западного побережья Норвегии. Суша была совсем рядом, но из-за сильного шторма эвакуировать пассажиров на шлюпках оказалось невозможно. Местные власти организовывали спасательную операцию.