Причиной аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла

СЕГОДНЯ 02:54 2019-03-28T02:54:48+03:00

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Норвежские эксперты назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky у западного побережья страны. Двигатели судна остановились из-за недостаточного уровня машинного масла.

«В данный момент мы можем утверждать, что причиной остановки двигателей стал низкий уровень масла», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте морского управления Норвегии (NMA).

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 марта круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, попал в шторм и потерял ход, когда уже подходил к берегу. Пассажиров эвакуировали с помощью пяти вертолетов, поскольку из-за сильного шторма вывезти людей по воде шлюпками невозможно. На борту находилось 1373 пассажира.

До последнего времени сохранялась опасность того, что шторм выбросит дрейфующее судно на скалы. Позже экипажу и спасателям удалось запустить три из четырех двигателей парома. После завершения спасательной операции судно направилось в норвежский порт Молде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698999" frameborder="0"></iframe> Спасение круизного лайнера Viking Sky.В Норвегии спасли круизный лайнер, у которого во время шторма отказали всё четыре двигателя. На борту находились 1373 человека. Они никогда не забудут увиденное...

ИСТОЧНИК KP.RU