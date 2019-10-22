Половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

49,4% российских семей их доходов хватает только на еду и одежду. Такие данные за II квартал 2019 приводит Росстат. Это на 0,6% больше, чем было за тот же период прошлого года.

Это значит, что оставшаяся часть семей не может без проблем купить бытовую технику, мебель или оплатить путешествие на отпуск – не говоря уже о машине или новом жилье.

Вместе с тем выросла и доля тех, кому хватает и на новый шкаф или телевизор, а вот на дачу уже с трудом. Таких семей в стране почти треть – 32,6%, их число только за II квартал 2019 увеличилось на 2%. При этом отметим, что эти данные Росстата основываются на опросах, так что не исключено, что кто-то осознанно или нет занижал или завышал собственные возможности.

В Росстате видят положительную тенденцию:

- Перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения. Они переходят в группы с более высоким доходом, - говорят в ведомстве.

Действительно, если посмотреть статистику, окажется, что на начало 2018 у 16,7% российских семей вызывали затруднения оплата счетов за коммунальные услуги или покупка предметов одежды. Сейчас их число снизилось на 2,6%.

Чаще других в том, что им хватает только на еду и одежду, признаются семьи неработающих пенсионеров, неполные, а также многодетные семьи.

Отметим, что недавно тот же Росстат отчитался о небывалом росте доходов населения – причем уже с вычетом всех обязательных платежей – аж на 3%. Это при том, что пять предыдущих лет эти доходы падали, а в прошлом году показали рост на уровне статистической погрешности.

Сколько денег у российских семей

Не хватает даже на еду – 0,7%

Хватает только на еду – 14,1%

Хватает на еду и одежду – 49,4%

Хватает на товары длительного пользования – 32,6%

Хватает на все – 2,7%