В особняке недавно погибшей миллионерши нашли тело мужчины

Трагическое происшествие случилось в понедельник, 14 октября, в элитном коттеджном поселке "Гринфилд" в Истринском районе Подмосковья. Тело 20-летнего Мурата, работавшего в особняке семьи Гроголь помощником по хозяйству, обнаружили в летней кухне, на территории участка.

"Накануне вечером, 13 октября, молодой человек вел себя как обычно, выполнял свою работу по дому, был приветлив. Хозяева не ночевали в доме в тот день, уехали вечером и оставили 20-летнего Мурата присматривать за особняком. На следующее утро они не смогли дозвониться до Мурата и отправились проверить, все ли в порядке. В небольшом домике, поодаль от основного коттеджа, было обнаружено тело молодого человека. Примечательно, что дверь в кухню была плотно закрыта, хотя изнутри ручки на двери нет. По словам знакомых погибшего, парень переживал после смерти хозяйки дома", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали смерти 20-летнего Мурата, которого обнаружили в особняке семьи Гроголь. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Хозяйка особняка, бизнес-леди Марина Гроголь, трагически скончалась 27 августа. Женщина попала в ДТП. Больше месяца врачи в России и Германии боролись за ее жизнь, однако спасти Марину не удалось. При жизни Марина Гроголь была учредителем сети аптек "Семейная".

У погибшей женщины остался взрослый сын, Василий Гроголь – отельер, основатель BURSA Hotel Kyiv и Head of BURSAtelier Management Group в Киеве. И муж Василий Гроголь, генеральный директор оптовой компании по поставке в Россию и страны СНГ итальянского оборудования для молочных продуктов.