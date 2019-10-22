«Это сокровище искала несколько месяцев»: Ольга Бузова покажет свою первую квартиру за 120 миллионов

Со времен «Дома-2» Ольга Бузова вынуждена была жить по съемным углам. Если поначалу на апартаменты мечты не хватало денег, то потом стало просто не до этого: гастроли, корпоративы, собственный бизнес — такой вездесущей звезде, как Оля, банально на хватало времени выбрать квартиру. Последние несколько лет певица жила на окраине Москвы, у станции метро Юго-Западная (за что ее, «замкадницу», публично пристыдила Ксения Собчак). Там в элитной высотке Бузова арендовала просторные апартаменты с выходом на крышу, при этом щедро раздаривала квартиры близким — купила жилье не только маме в родном Санкт-Петербурге, но и своему помощнику в центре столицы.

И вот наконец, вчера СМИ стало известно: поющая ведущая приобрела апартаменты на 200 «квадратов» в новостройке на Мосфильмовской улице. Обошлось такое жилье в 120 миллионов.

- Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке, но СМИ это уже сделали за меня. И я поняла, что больше не хочу держать это в себе, - призналась Оля в своем Инстаграме. - Хочется вам все уже рассказать и показать. Да, да, да, я наконец-то купила свою квартиру в Москве. О Боже! Как это ценно, и как я долго к этому шла. Свое сокровище, в котором буду жить, любить и оставаться счастливой, я искала несколько месяцев, сменила несколько риелторов. Они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса… Оказывается, я капризная! Но все это позади! Нужно сделать план, а затем начать ремонт.

Свою армию подписчиков — а их 16,3 миллиона — Бузова попросила посоветовать агентства или подрядчиков по ремонту, а еще подсказать, какие подводные камни могут возникнуть у новоиспеченных владельцев жилья. При этом, как призналась звезда в комментариях, пока она продолжает жить в арендованной квартире.

По данным «КП», новое жилье Бузовой расположено в одном из небоскребов ЖК «Долина Сетунь» в Раменках. Из панорамных окон пятикомнатной квартиры звезды открывается вид на Мосфильмовский пруд. Территория ЖК закрыта, в шаговой доступности — заповедник, а во дворах высоток потрудились ландшафтные дизайнеры. Коньсерж-служба здесь работает круглосуточно. Единственный минус: говорят, квартиры здесь сдаются без отделки — ремонта покупателям не избежать.

Напомним, Бузова исполнила мечту о жилье на фоне неудач в бизнесе. На днях певица закрыла в Москве оба своих ресторана «BUZfood» - говорит, «по техническим причинам», но поклонники подозревают, что этот проект, как и многие другие — магазины одежды, криптовалюта и выпуск книг — у Оли просто не пошел.