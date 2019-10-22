Москва деревянная: где в столице сохранились "деревенские избушки"

Наша столица может по праву гордиться самым высоким небоскребом в Европе. Это башня «Меркурий Сити» в деловом центре. Она состоит из 75-ти этажей. Но при этом в Москве остаются домики, совсем не похожие на современные городские здания. У них есть сени, горницы, подклети, чуланы. Все, как было еще при царе. Смотрится как экзотика. Так и кажется, что сейчас отворится окошко и выглянет из него русская красавица в расписном платочке. Однако этого не происходит. Сколько ни стучи.

ИЗВИНИТЕ, ЭТО ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Еропкинский переулок напоминает сегодня российскую глубинку столетней давности. Вдоль улицы суетятся рабочие — идет ремонт дороги и тротуаров. Здания почти все старого типа - бывшие особняки и доходные дома.С коваными решетками на окнах. И среди них, как у Чехова, зеленый деревянный дом с мезонином. Если бы не припаркованные «Мерседесы», готовая декорация для съемок дореволюционной Москвы.

Еропкинский переулок напоминает сегодня российскую глубинку столетней давностиФото: Павел КЛОКОВ

Я толкнул деревянную дверцу, она оказалась незапертой. Во дворе стоял грузовичок, из которого выгружали коробки. Заметивший меня молодой человек замер в ожидании объяснений. Оказалось, это частная собственность (все равно что я зашел бы к вам в квартиру).

- Но вы попробуйте, может, кто есть внутри, - добавил он. - Я выгружаюсь в соседнее здание. Просто у нас двор один.

В доме с мезонином расположились творческие мастерские Московского союза художников. Жаль, но женщина, которая мне открыла, общаться не захотела. Дворик с беседкой и виноградником выглядят очень уютно. Как будто вернулся в детство. Рыжий кот на крыше с интересом смотрел в мою сторону.

Этот теремок построили двести лет назад - в первой трети 19 века (по индивидуальному проекту). Одним из владельцев был штабс-капитан Михаил Утин. Позднее дослужившийся до генерал-майора и умерший в Петрограде. После Октябрьской революции дом национализировали.

Сейчас, судя по объявлениям, в нем можно арендовать одну студию за 145 тысяч рублей в месяц.

Адрес: Еропкинский переулок, 10 строение 1 (ст. м. «Парк культуры»).

Год постройки: 1820-е годы.

Статус: муниципальное нежилое помещение.

ИЗБА НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ

Знаменитая «Изба» была построена в 1906 году успешным промышленником Николаем Малютиным (конезаводчик обожал карточные игры и даже однажды проиграл усадьбу Мысово в Подмосковье). Причем построена не для себя, а для гражданской жены Анны Гильбих. Дом выглядел несколько иначе, чем сейчас, и даже имел большой купол со шпилем.

«Особняк Гильбих выделялся на фоне остальных домов Петровского парка, - говорится на официальном сайте префектуры Северного округа. - В нем соединили стиль модерн и древнерусское зодчество (точнее, подражание ему)».

Отношения Малютина и Гильбих были сложными и чем-то напоминали отношения Маяковского и Брик. Успешный купец преклонялся перед Анной и терпел все ее выходки. Пока она не вышла замуж за другого - чемпиона-наездника Чернова. И не покинула дачу на Верхней Масловке (позже семья разорилась и вернулась опять в те же стены). В 1917-м здание стало государственным. И в нем разместили коммуналку. После войны в результате уплотнения здесь умудрялись проживать 20 семей.

Позже здесь было заводоуправление «Художественной гравюры». А затем - до недавнего времени - «Центр ремесел САО».

Я надеялся побывать внутри, но здание оказалось закрытым. Почему? Будний день, рабочее время. На двери вывеска: «Центр ремесел, кафе-клуб, салон-магазин, курсы керамики». И четыре номера телефона. Ни по одному из них трубку никто не берет.

- Да закрыли их месяца два назад, - сообщил мне сотрудник соседнего художественного салона Сергей (улица Верхняя Масловка, 18б). - Почему, не знаю.

Зданием владеет город. И, по некоторым данным, у него поменялись арендаторы (что теперь будет в этом здании, пока неизвестно).

Сотрудница «Центра ремесел» Елена Казачкова еще в январе этого года сообщила в своем Фейсбуке: «Увы, всем курсам, идеям, любви и творчеству - конец. Магазин материалов еще какое-то время поработает, но остальные проекты накрылись».

Так или иначе, сносить избушку не собираются. Если, конечно, не начнут реконструировать улицу или весь район.

Адрес: улица Верхняя Масловка, 18 (ст. м. «Динамо»).

Год постройки: 1906 год.

Статус: административное здание.

БЫЛ ТОРГОВОЙ ЛАВКОЙ, СТАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНОЙ

Этот домик выглядит вполне себе современно, хотя и построен 170 лет назад. Вероятно, из-за пластиковых окон, свежей штукатурки на фундаменте, торчащих кондиционеров и новой оцинкованной крыши. В общем стены древние, а все остальное - сегодняшнее.

По данным проекта «Вся деревянная Москва», девятый дом по улице Девятая Рота появляется в атласе Москвы Алексея Хотева в 1852 году. Хозяином дома был купец 3-й гильдии Степан Тихомиров. Он владел небольшой хлопчатобумажной фабрикой. Отдельный уличный вход в здание, который до сих пор сохранился, как раз был сделан для покупателей.

Девятый дом по улице Девятая Рота появляется в атласе Москвы Алексея Хотева в 1852 годуФото: Павел КЛОКОВ

После революции здание перешло Советам. А сейчас в нем расположена община горских евреев. Если официально, то ешива «Шаарей Кедуша».

Я долго звонил, но в окошках не дрогнула ни одна шторка. Чуть позже из ворот вышел молодой человек в комбинезоне и сказал, что все ушли на фронт.

- Короче, нет никого. А я интернетчик - кабель тяну в соседний дом.

Забавное фото получается, если этот теремок щелкнуть, встав слева от фасада. На заднем фоне возвышается девятиэтажка. И как будто наступает на деревянный домишко. Грозит ему высокими балконами. Но ничего. Домик появился еще при Николае Первом. И за эти годы такое видывал. Не поверите.

Адрес: улица Девятая Рота, 9 (ст. м. «Преображенская площадь»).

Год постройки: 1850 год.

Статус: административное здание.

ДОМ У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ну а это уже откровенная заброшка. Фигурный переулок. Здание тоже двухэтажное, но первый этаж со временем как будто врос в землю. Стал полуподвальным.

На фасаде прибита большая табличка: «Металлоремонт». Явно еще советская. На территории некогда работали фабричные корпуса и здание, по всей видимости, относилось к ним.

Ну а это уже откровенная заброшкаФото: Павел КЛОКОВ

Обратимся еще раз к москвоведам проекта «Вся деревянная Москва». Вот что говорится в описании этой избушки:

«Первый этаж выполнен в кирпиче, а второй из дерева, покрытого штукатуркой. Поэтому стены считаются смешанными. Постройка располагалась на берегу Хапиловского пруда, который был засыпан в 1960-х годах и входила в обширное домовладение купцов Носовых. Работы по металлу проводились здесь и в постсоветский период, но недавно обветшавшее здание опустело».

Я обошел его вокруг. И думаю, что это местечко - подарок для сталкеров (тех, кто обожает зловещие места). Позади - заброшенная железная дорога. На стенах полузатертые надписи. Одна из форточек в доме открыта и с каждым дуновением ветра грозно поскрипывает. Несколько окон заложены красным кирпичом. Жуть, короче.

Адрес: Фигурный переулок, 2 (ст. м. «Преображенская площадь»).

Год постройки: 1885 год.

Статус: нежилое помещение.

КСТАТИ

Активисты проекта «Вся деревянная Москва» составили интерактивную карту. Получилось 336 адресов. Про каждый из них можно немного почитать. Кто построил, в каком году, в каком стиле, что располагалось внутри до и после революции. Львиная доля домов - это исторический центр Москвы. Но есть и постройки за пределами Третьего транспортного кольца и даже возле МКАД. Адрес группы в Фейсбуке (там же можно посмотреть карту).

ГДЕ МНОГО «ДЕРЕВЯШЕК»

В Москве остаются целые поселки и микрорайоны, в которых до сих пор жив частный сектор. Например, Курьяново на юго-востоке столицы. Поселок художников в районе Сокол (некоторые дома стоят сотни миллионов рублей - из-за земли, которая очень дорогая). Деревня Троице-Лыково на северо-западе Москвы. В ней, кстати, жил Солженицын. Есть строения-одиночки. Например, в Новогирееве сохранился дом народного артиста СССР Алексея Дикого, а рядом с Тимирязевской академией стоит бывший особняк ученого-почвоведа Василия Вильямса (сейчас в нем живут его потомки).

Подробнее об этих и других домах деревянной Москвы читайте на сайте kp.ru.

ЕСТЬ ЭКСКУРСИИ

У многие столичных гидов есть отдельные nehs по деревянным строениям В основном это Остоженка, Пречистенка, переулки Арбата, Огородная Слобода, Плющиха и другие. В среднем цена одного взрослого билета - 700 рублей.

КСТАТИ

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