Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин и заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России» Сергей Емельченков заключили соглашение о взаимодействии и планах по созданию в столице инновационного кластера.

Сотрудничество между сторонами будет направлено на стимулирование создания новых инновационных продуктов и услуг. Подписанный документ предусматривает развитие экспорта и коммерциализация технологий, создание возможностей для пилотирования решений резидентов Московского инновационного кластера.

«Московский инновационный кластер – это важнейший городской проект, направленный на создание условий для прорывного высокотехнологичного развития Москвы за счет кооперации представителей науки, бизнеса, разработчиков и производителей. Сотрудничество в рамках кластера с крупнейшими российскими компаниями, такими как Почта России, безусловно будет способствовать динамичному развитию проекта», - отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Для того чтобы компания могла встроиться в процессы цифровой экономики, ей нужны не только собственные разработки и современные IT решения, но и надежный партнер. Коллеги из Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы обладают уникальной экспертизой в области прорывных технологий. Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и поможет достижению стратегических задач нашего бизнеса», - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО «Почта России» Сергей Емельченков.

Справочно:

Московский инновационный кластер (МИК) – площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

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