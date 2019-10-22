Валентина Яшина: Я разрешила, чтобы вручали приз имени Льва Яшина

22 октября, в день 90-летия Льва Яшина, France Football назвал имена 10 вратарей, претендующих на приз имени легендарного советского голкипера.

Мы позвонили вдове Льва Яшина.

- Валентина Тимофеевна, стали известны номинанты на звание лучшего вратаря мира, который получит приз имени Льва Яшина от France Football. Вы знаете об этом?

Валентина Яшина - про приз имени Льва Яшина от France Football 00:00 00:00

- Конечно. Они каждый год теперь будут вручать два приза. Раньше вручался – лучшему футболисту «Золотой мяч», а теперь – лучшему футболисту и лучшему вратарю. Раньше вратарю вручался раз в четыре года.

- А французы с вами советовались, вы давали свое разрешение?

- Да. Обязательно.

- На церемонию награждения 2 декабря вас приглашали? Вы кого-то от Яшиных пошлете туда?

- Нет, еще никто никого не приглашал.

- Среди десяти номинантов нет ни одного нашего вратаря. Что вы об этом думаете, опять наших зажимают?

- Это я первый раз слышу. Не знаю. Я же не профессионал. Это надо спрашивать у профессионалов.

- Как вы юбилей отмечаете?

- Отмечали на кладбище. Там народ собирался. Сейчас они играют – сборная ветеранов СССР со сборной ветеранов «Динамо». А потом, наверное, будет ужин. Я в этом не участвую.

- А у вас в гостях кто сегодня будет?

- Никто не будет собираться. Я не в состоянии принять.

- Вы будете многое вспоминать из того, о чем уже рассказали нашим читателям?

- Да, естественно.

- Мы вас поздравляем. Это общероссийский праздник.

- Спасибо.

- Крепкого вам здоровья и благополучия.

- Спасибо. И вам тоже.