Валентина Яшина: Я разрешила, чтобы вручали приз имени Льва Яшина
22 октября, в день 90-летия Льва Яшина, France Football назвал имена 10 вратарей, претендующих на приз имени легендарного советского голкипера.
Мы позвонили вдове Льва Яшина.
- Валентина Тимофеевна, стали известны номинанты на звание лучшего вратаря мира, который получит приз имени Льва Яшина от France Football. Вы знаете об этом?
Валентина Яшина - про приз имени Льва Яшина от France Football
- Конечно. Они каждый год теперь будут вручать два приза. Раньше вручался – лучшему футболисту «Золотой мяч», а теперь – лучшему футболисту и лучшему вратарю. Раньше вратарю вручался раз в четыре года.
- А французы с вами советовались, вы давали свое разрешение?
- Да. Обязательно.
- На церемонию награждения 2 декабря вас приглашали? Вы кого-то от Яшиных пошлете туда?
- Нет, еще никто никого не приглашал.
- Среди десяти номинантов нет ни одного нашего вратаря. Что вы об этом думаете, опять наших зажимают?
- Это я первый раз слышу. Не знаю. Я же не профессионал. Это надо спрашивать у профессионалов.
- Как вы юбилей отмечаете?
- Отмечали на кладбище. Там народ собирался. Сейчас они играют – сборная ветеранов СССР со сборной ветеранов «Динамо». А потом, наверное, будет ужин. Я в этом не участвую.
- А у вас в гостях кто сегодня будет?
- Никто не будет собираться. Я не в состоянии принять.
- Вы будете многое вспоминать из того, о чем уже рассказали нашим читателям?
- Да, естественно.
- Мы вас поздравляем. Это общероссийский праздник.
- Спасибо.
- Крепкого вам здоровья и благополучия.
- Спасибо. И вам тоже.
Лев Яшин: Трагедия и триумф.ев Яшин остается единственным вратарем в истории мирового футбола, завоевавшим «Золотой мяч». Его любили и ненавидели так, что сделали изгоем. 22 октября ему бы исполнилось 90 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU