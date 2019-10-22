Литераторы покорили пик Килиманджаро в честь Лермонтова

ТОЧКА ОТСЧЕТА: Москва - Килиманджаро

Команда собралась творческая, в её составе молодые литераторы: Алексей Спиренков, Алексей Шевцов, Андрей Поршаков, Анастасия Король и Анастасия Трубникова.Ребята вдохновились моей идеей восхождения на Килиманджаро в честь 205-летия со дня рождения Михаила Лермонтова. В память о творчестве поэта в этом году будет запущен литературный проект «Pechorin.net», о чём я решил сообщить непременно с самой вершины. Почти год мы обсуждали поездку и приготовления: нам предстоит 13-часовой перелёт в Танзанию по маршруту - Москва-Дубай-Килиманджаро, 7382 километров (3680 километров до Дубая, 3702 – до Килиманджаро).

Погода: в Москве – плюс 15, в Дубае – плюс 35, в Килиманджаро – плюс 26,5.

Прилетаем в Арушу поздно ночью, аэропорт Килиманджаро. Размещаемся в уютном отеле на высоте 1400 метров над уровнем моря. Небольшие номера, кровати оборудованы москитными сетками. Вспоминаем о малярии и начинаем использовать средства от насекомых. Завтра начало испытаний, а сегодня пока ещё отличный, крепкий сон.

Переход до лагеря Мачаме (высота 3000 метров).

Погода: днём - небольшая облачность, плюс 10, ночью – дождь, плюс 10.

В первый день поднимаемся к воротам национального парка. Много туристов, портеры озабоченно снуют туда и сюда, повсюду суета и волнение. «Акуна матата» («никаких проблем») и «поли поли» («медленно, медленно») - два главных правила восхождения. Набирать высоту нужно неспешно, так быстрее наступит акклиматизация, а ещё нужно непрерывно пить воду – по 3-4 литра в день.

Первый день перехода самый важный. Гиды выявляют слабых игроков в команде, подбирают темп, видят, кому будет в пути сложно, а кто вырвется вперёд. Может даже, делают про себя ставки, предугадывая шансы участников на восхождение. До лагеря Мачаме 5-7 часов пути по экваториальному лесу с перепадом высот 1035 метров.

Первая отметка - до вершины осталось 30 км и 27 часов непрерывной ходьбы. На фото молодые литераторы: Алексей Небыков, Алексей Спиренков, Алексей Шевцов, Андрей Поршаков, Анастасия Король и Анастасия Трубникова.

Мы движемся по тропе, а справа и слева нас обгоняют портеры с огромными тюками на закорках, в узкий местах мы останавливаемся и пропускаем их, говоря: «джамбо», «мамбо», - что означает на суахили «привет».

Наконец, первый высокогорный лагерь, первая пройденная высота и первая радость окончания маленькой части маршрута. Доходим до наших палаток: яркий жёлтый цвет, три отсека, как на космическом корабле, соединённые центральной зоной отдыха, где посередине стол, а вокруг стулья, - целый дом. Вечером на столе нас ждёт сюрприз – шесть очаровательных коричневых зайцев-грелок, наполненных горячей водой. Такая забота от принимающей стороны особенно приятна.

Вес баулов, которые несут портеры, не может превышать 15 килограммов. Такие ограничения были установлены после несчастных случаев из-за перегрузок в горах.

Переход до лагеря Шира (высота 3750 метров)

Погода: днём - ясная, плюс 5, ночью – небольшая облачность, плюс 4.

Отправляемся в переход до лагеря Шира. Впереди болотистая местность, а затем зона вересковой пустоши: невысокие короткие деревья, редкая растительность, скалы.

По дороге гид рассказывает нам про растения и деревья, встречающиеся на пути: «вечноцветущие» - невысокие кустарники, похожие на цветную капусту, растут на больших высотах круглый год, «гиганты Килиманджаро», точно огромные ананасы, сохранившие только зелёный сверху хвостик, живут более 400 лет и по количеству засохших листьев на их стволах местные определяют их возраст, цветок «лобелия» раскрывается днём, напитывая листья влагой, а ночью сворачивается в кокон.

Первый привал. Располагаемся на камнях, у гида с собой только чай. А совсем рядом прыгает крупная птица – ворон с белой шеей, гид говорит, что он питается падалью. Хороший ли это знак, повстречать такую птицу? Как бы не случилось беды. И действительно, завершая переход, узнаём, что одному портеру по дороге сделалось плохо, из-за этого часть оборудования для лагеря не смогли поднять и принесут позже.

Лагерь собран, вещи разложены, отправляюсь на кухню и снимаю приготовление еды. Две походных газовых плитки, на огне готовится куриный суп и овощное рагу, вдоль дальней стены на полу разложены овощи и фрукты, в больших банках рядом расфасовано замороженное мясо, прочий припас стоит повсюду в палатке: соусы приправы, посуда.

Переход до лагеря Баранко (высота 3 900 метров)

Погода: днём - ясная, плюс 5, ночью – небольшая облачность, плюс 5.

После завтрака начинаем восхождение к лагерю Баранко (высота 3 900 метров) через лагерь Лава Тауэр (4 600 метров). С первых шагов понимаем, как сильно устали. Ноги гудят, словно после тренировки, а на пути множество подъёмов и спусков. Раньше местное племя чага, живущее и сейчас у подножья горы Килиманджаро, называло её «Килимакиаро», что переводилось, как «самая высокая гора». В те времена ещё никто не покорил высочайший пик Ухуру, и местные верили, что, достигнув его, можно встретить бога, узнать бытийные тайны, прикоснуться к его мудрости.

После непродолжительного отдыха начинаем спускаться вниз к лагерю Баранко. Он располагается у подножия одноимённой отвесной стены, по пешеходной, «козьей» тропе которой нам предстоит завтра карабкаться вверх.

До ужина решаем отправиться к горной реке, чтобы снять материал для нашей литературной миссии, а также посмотреть, как портеры черпают воду. Смотрим, как они набирают её, передают сосуды из рук в руки по цепочке и несут в лагерь. Далее её дезинфицируют с помощью специальных таблеток.

Ежедневно около 200 литров воды уходит на наш лагерь.

Переход до лагеря Каранга (высота 3995 метров)

Погода: днём - ясная, минус 5, ночью – небольшая облачность, минус 5.

Программа на день: преодоление отвесной стены Баранко и трекинг по альпийской пустыне.

Начинается восхождение. Карабкаться по стене предстоит недолго, около 2 часов. Но это уже полноценный альпинизм: преодоление больших вертикальных ступеней, проходы по гребням на краю пропасти, протискивание между скал, прыжки с камня на камень. Теперь идём без палок, тут они только мешают, так как руками нужно хвататься за камни, подтягивать себя. Ноги порой соскальзывают, нужно избегать мелких камней, наступать твёрдо, уверенно.

Переход к лагерю Каранга уже более сложный, так как на пути одни спуски и подъёмы. Но мы подбираем комфортный для всех темп и движемся группой, уже нет ни у кого желания вырываться вперёд. Теперь шагаем с палками, дополнительная опора разгружает ноги, плечи и спину.

Совершаем акклиматизационный выход с набором высоты в 200 метров. На этой высоте уже другой ландшафт: альпийская пустыня, зелени совсем нет, каменные пейзажи. Некоторые из них сотворены руками людей - камни складываются альпинистами в стопки, пирамиды.

Переход до лагеря Барафу (высота 4600 метров)

Погода: днём - снег с дождём, минус 7, ночью – снег с дождём, минус 7.

Обычным набором дорожных вещей в рюкзаке на спине каждого члена нашей группы были: питьевая система, флис, непромокаемая куртка, дождевик и т.д. В этот раз решаю не брать с собой дождевик, который занимает много места и прилично весит, увеличивая нагрузку. И, конечно, получается, как всегда, начинается дождь со снегом. Вымокаю до нитки, а ещё вокруг непроглядная серая хмарь и камни. Достигаем лагеря Барафу.

Гиды демонстрируют средства первой помощи. Это и лекарства от отёков, которые можно оперативно ввести внутривенно или внутримышечно, и кислородные баллоны для экстренного насыщения кислородом мозга. К тому времени уровень кислорода в крови упал почти у всех членов команды до 80% от нормы, только Анастасия Трубникова могла похвастаться 90% уровнем, и мы всё шутили, говоря, что она слишком много его поглощает, просили её дышать пореже.

ШТУРМ: переход до вершины - пик Ухуру (высота 5895 метров).

Погода: днём - ясная, минус 12, ночью – небольшая облачность, плюс 9.

Проснулись в 23.00, надели на себя полный комплект обмундирования: два вида термобелья – тонкое и толстое, трекинговые и штурмовые штаны, флис, пуховая и штурмовая куртки, две пары перчаток, высокие высокогорные ботинки, и в полночь, в кромешной темноте, освещая дорогу налобными фонарями, вышли на гору. Ужасный холод, отсутствие ориентации, разбитое состояние организма без сна, тяжесть уставших мышц, дурнота в голове от продолжительного пребывания на высоте, одышка на каждом шагу – вот примерные ощущения перед штурмом.

Несколько раз у меня случались приступы затруднения дыхания. Глотая воздух полной грудью, я всё никак не мог надышаться, хотелось распахнуть верхнюю одежду, сбросить шапку, освободиться от рюкзака, чтобы задышать по-прежнему, напитать себя кислородом. Но делать так нельзя, пальцы на руках и ногах уже начинали понемногу замерзать, мозг, испытывая нехватку кислорода, жертвовал теплом конечностей, чтобы поддержать главные функции организма для выживания. Потеря тепла могла совсем оставить без сил, и тогда восхождение было бы окончено, только вниз разрешили бы проводники идти. Но всё разрешилось благополучно. Наступил рассвет, выглянуло солнце, а вместе с ним появились и силы.

Оставаться на такой высоте долго нельзя, не более 20 минут. Но кажется, мы уже здесь намного больше. Разбиваемся на группы и отправляемся вниз. На вершине остались неисследованные нами ледники Килиманджаро, хранящие тайны замёрзшего в снегах леопарда, а впереди - долгая дорога, непростые спуски, но всё это уже не важно. Главная цель достигнута, мы преуспели, почувствовав себя немного «героями нашего времени». Лермонтов говорил: «Дело не в том, чтобы в жизни было больше дней, а в том, чтобы в днях было больше жизни». Здесь на высоте 5 985 метров мы с этим полностью согласны!