2019-10-22T22:02:46+03:00
Звезды

Внука Пугачевой заподозрили в интрижке с длинноногой блондинкой

С симпатичной студенткой МГИМО Дени Байсаров знаком уже не первый год
Игорь ПОЛЯКОВ
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С симпатичной студенткой МГИМО Дени Байсаров знаком уже не первый годС симпатичной студенткой МГИМО Дени Байсаров знаком уже не первый годФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, только вчера Кристина Орбакайте пела про своего младшего сынишку: «Бровки домиком, губки бантиком!»

Сейчас Дени Байсарову уже 21 год. Напомним: Дени - сын Кристины Орбакайте и ее бывшего мужа, чеченского бизнесмена Руслана Байсарова.

- Поздравляю сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты - бакалавр и уже учишься на магистра. Только вперёд! Я горжусь тобой! - написала недавно Кристина Орбакайте о своём младшем сыне, который «грызёт гранит науки» в Лондоне.

— Да, Дени творческий, но он стеснительный. Дени сейчас увлекся фотографией, делает фотосессии друзей, - рассказывала в интервью «КП» Кристина Орбакайте. - Хотя музыкой он тоже занимался: окончил класс по барабану и по фортепьяно. Но это все не для показухи, а для собственного самовыражения. Он стесняется немножко, но ничего, еще все впереди, вдруг посетит его муза. Дени окончил школу, теперь учится в университете основам бизнеса. Сын весь в учебе. На музыку пока он времени не оставил.

Познакомил с АБ

Про личную жизнь 21-летнего Дени Байсарова практически ничего неизвестно. Однако поклонники бабушки Дени Аллы Пугачевой уверены, что у младшего внука Примадонны уже есть девушка.

Длинноногую блондинку, с которой Дени встречается каждый раз, когда приезжает в Россию, зовут Мария. Девушка хороша собой: у неё модельная внешность, красивое лицо. Блондинка учится в МГИМО, увлекается конным спортом.

С Машей Байсаров-младший дружен с самого детства.

Кстати, именно с Марией Дени пришёл на недавний юбилей Аллы Борисовны (в апреле певице исполнилось 70 лет - Ред.).

yourmariayourmaria
такие тёплые воспоминания.. #сднемрожденияалла
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Девушка поделилась фото с праздника в своём Инстаграме. На одном из снимков Мария позирует фотографу с Аллой Пугачевой. Даже по фото видно, как певица тепло относится к подруге своего внука. Впрочем, и сама Мария не скрывает в соцсетях свои чувства к Дени.

Не исключено, что они просто дружеские, но от этого не менее трогательные.

yourmariayourmaria
Мой самый родной. Не смотря ни на что, ты рядом со мной второй десяток лет, - пусть так будет всегда. Спасибо, что ты есть. #iloveyou #happybirthday
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- Мой самый родной. Несмотря ни на что, ты рядом со мной второй десяток лет, - пусть так будет всегда. Спасибо, что ты есть, - трогательно подписывает совместные фото с внуком Пугачевой его подруга.

- Любовь-навсегда, - отвечает блондинке в комментариях Дени.

yourmariayourmaria
"Listen to many, speak to few" but twin only w/ @_denny_denny_
54 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Пара очень красивая, оба из хороших семей. А уж будут они просто дружить или свяжут свои судьбы - это их личное дело, - обсуждают отношения Дени и Марии поклонники Аллы Пугачевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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