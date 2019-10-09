2019-10-09T13:05:25+03:00
Звезды

Алла Пугачева покажет свой юбилейный концерт в кинотеатрах

Певица готовится к премьере и новому сольнику
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла Борисовна сейчас готовится к концерту в Минске, но решила сделать подарок для своих российских фанатовАлла Борисовна сейчас готовится к концерту в Минске, но решила сделать подарок для своих российских фанатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минувшей весной Алла Пугачева отпраздновала своё 70-летие концертом в Кремлевском дворце, на который не все смогли попасть из-за высоких цен на билеты. Перекупщики продавали некоторые приглашение аж за 250 тысяч рублей.

Но все билеты были проданы, поскольку у королевы сцены десять лет не было сольников.

Алла Борисовна сейчас готовится к концерту в Минске, но решила сделать подарок для своих российских фанатов.

-Те, кто не смогли попасть на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатре в конце октября. Следите за рекламой, - написала в своём Инстаграме Алла Пугачева.

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Все те,кто не смогли попасть на мой Юбилейный концерт,смогут увидеть его в КИНОТЕАТРАХ в конце октября.СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ.
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-Это будет фильм. Но подробности пока знает только Алла Борисовна. Все скоро узнаете, - сказала «КП» директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

Напомним: юбилейный концерт Аллы Пугачевой отгремит в Минске 2 ноября. Говорят, что шоу будет абсолютной копией концертной программы Примадонны в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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