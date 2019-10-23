Как шарлатаны, жулики и демагоги используют ловушки нашего сознания

Природа наделила человека разумом, наш мозг самый совершенный интеллектуальный инструмент. Ни один компьютер не может сравниться с нашим серым веществом по скорости обработки информации. Попытка смоделировать полномасштабное функционирование мозга со 100 триллионами синапсов, которую предприняли не так давно специалисты подразделения Cognitive Computing лаборатории IBM Research, закончилась крахом. Sequoia - один из самых производительных суперкомпьютеров мира, смог работать в режиме человеческого мозга на скорости в 1500 раз медленнее. При этом Sequoia занимает площадь в 300 м2 и потребляет около 8 МВт энергии. Напомним, объем мозга человека не превышает 2 литров, а потребляет он примерно столько энергии, как и электрическая лампочка на 20 Вт. Но возникает вопрос: если мы такие умные, то почему же мы все без исключения так регулярно делаем глупости? Почему нами так легко манипулируют шарлатаны, демагоги и жулики всех мастей? Психологи утверждают, что виной всему когнитивные искажения - системные ошибки в мышлении. Попробуем объяснить, как устроены четыре распространенные ловушки нашего собственного сознания.

Систематическая ошибка выжившего.

В чем суть: У этого психологического феномена любопытная история открытия. Во время Второй мировой войны американцы теряли много бомбардировщиков. Чтобы снизить потери они решили прикрыть броней самые уязвимые места. Венгерскому математику Абрахаму Вальду поручили определить: какие именно узлы бомбардировщиков больше всего нуждаются в защите. Вальд изучил, как распределялись пробоины от вражеского огня на подбитых бомбардировщиках, которым удалось дотянуть до базы. Больше всего отметин оказалось на фюзеляже и крыльях. А меньше всего в районе топливного бака и двигателя. Казалось бы логично защищать те места, куда чаще стреляют. Но математик считал иначе, он понял, что самолеты с пробитым двигателем и бензобаком просто не возвращаются домой и поэтому не попадают в статистику. В психологии «ошибкой выжившего» называют ситуацию, когда люди делают вывод на основании неполных данных - мы знаем информацию о группе «выживших», но упускаем из вида «погибших».

Кто извлекает выгоду: На этой когнитивной ошибке зарабатывает миллионы долларов многочисленная армия бизнес-коучей и тренеров личностного роста во главе со знаменитым Тони Робинсоном - духовным наследником Чумака и Кашпировского.

Как это работает: Эти ухари собирают целые стадионы людей, чтобы поделиться секретом, как стать счастливым, богатым и знаменитым. Проблема в том, что истории успеха, про которые они втирают доверчивым слушателям, мало чему учат. Это типичные истории «выживших». На их основе рождается множество мифов, яркий пример - это культ «великих двоечников». Эдисона отчислили из школы за отсутствие способностей, Эйнштейну ставили плохие оценки за споры с учителями. Но если вы будете плохо учиться, то вряд ли станете Эдисоном или Эйнштейном. Скопировать чужой успех невозможно, потому что его природа уникальна. Гораздо полезнее изучать опыт «погибших» и понять, что они делали неправильно.

Публика на выступлении Тони Роббинса.Фото: EAST NEWS

Эффект Барнума

В чем суть: Эффект назвали в честь знаменитого американского шоумена и мистификатора Финеаса Барнума, которому приписывают выражение: «Каждую секунду на Земле рождается простофиля и любому из них мне есть, что предложить». Надо признать, что простофилям Барнум предлагал вещи незатейливые. Во время своих цирковых представлений он женил лилипутов и великанов, демонстрировал сиамских близнецов и человека с «лицом собаки» - в этом качестве у американца работал уроженец Санкт-Петербурга Федор Евтихиев (он страдал редким заболеванием - гипертрихозом, и все его лицо и тело были покрыты волосами). Но почтеннейшая публика была уверена, что становятся свидетелями уникальных явлений. Эффекта Барнума состоит в том, что человек склонен угадывать себя в самых общих, банальных и тривиальных описаниях черт личности.

Кто извлекает выгоду: Этот прием дает хлеб насущный астрологам, гадалкам, хиромантам и мистификаторам всех мастей.

Как это работает: Психолог Бертрам Форер провел с 39-ю студентами тестирование, а затем, якобы на основе этой анкеты, создал описание личности каждого учащегося. Характеристики он раздал каждому участнику и попросил оценить насколько они оказались точны. Студенты заключения оценили высоко - в среднем в 4,3 балла по 5-балльной системе. Затем ученый попросил ребят показать эти листы друг другу. Оказалось на них был написан один и тот же текст, взятый из астрологического журнала. Вот его фрагмент: «Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьёзные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Вы мыслите независимо; вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми — не слишком мудро...» Признайтесь, и вы могли бы узнать себя в этом описании. Фишка в том, что люди любят слушать комплименты и легко принимают на свой счет положительные характеристики, особенно если они исходят из уст авторитетного человека. А уж нагнать себе солидности жулики всегда умеют.

Эффекта Барнума состоит в том, что человек склонен угадывать себя в самых общих, банальных и тривиальных описаниях черт личности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффект Даннинга-Крюгера

В чем суть: Отправной точкой для исследований Джастина Крюгера и Дэвида Даннинга стали два обстоятельства - афоризм великого натуралиста Чарльза Дарвина, который утверждал: «Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием». И история преступника Макартура Уиллера, который без всякой маскировки ограбил два банка и был крайне удивлен, что его поймали: он был уверен, что если намазать лицо лимонным соком, оно становится невидимым для видеокамер (не спешите ржать, вспомните: не вы ли вешали CD-диск на лобовое стекло автомобиля, чтобы вывести из строя полицейский радар). Проведя серию экспериментов психологи пришли к выводу: невежественные люди склонны себя переоценивать и при этом не способны даже осознать всю глубину своей глупости. А компетентные люди привыкли сомневаться в себе и своих способностях.

Кто извлекает выгоду: дилетанты, диванные аналитики, малообразованные некомпетентные люди.

Как это работает: Тесты Даннинга и Крюгера показали, что примерно 42% инженеров относят себя к категории Топ-5% лучших специалистов. А 88 процентов автомобилистов уверены, что их навыки вождения выше среднего... Как результат, командные высоты в обществе часто захватывают агрессивные невежды. Достаточно посмотреть любое ток-шоу на телевидении, и вы увидите, как самовлюбленный демагог-самоучка легко заткнет рот умному, эрудированному, но рефлексирующему собеседнику.

Селективное восприятие

В чем суть: Психологи Альберт Хасторф и Хэдли Кэнтрил придумали интересный эксперимент: дали посмотреть студентам Принстонского университета и Дартмутского колледжа запись ожесточенного футбольного матча между Принстоном и Дартмутом. При этом студентам надо было посчитать, сколько раз нарушили правила игроки той и другой команды. Болельщики Принстона «увидели», что «живодеры» из Дартмута грубили в два раза чаще, чем игроки их родной команды. Оппоненты отвечали «зверям» из Принстона примерно в том же духе. А один из дартмутских фанатов вообще не обнаружил в действиях своей команды ни одного нарушения. Ученые пришли к выводу: человек с ярко выраженной позицией способен воспринимать лишь те факты, которые совпадают с его ожиданиями.

Кто извлекает выгоду: конспирологи, политические экстремисты, фанатики.

Как это работает: Предположим, вы убежденный противник ГМО. Или ярый сторонник идеи, что американцы никогда не высаживались на Луне. И хотя наука предоставила железобетонные аргументы в пользу безопасности ГМО и неопровержимые доказательства пребывания астронавтов НАСА на Луне, вы вряд ли измените свою точку зрения. Наоборот, чем больше вы будете читать материалы на эту тему, тем больше убедитесь в своей правоте. Дело в том, что люди подсознательно выискивают в информационном потоке доводы, которые их убеждают в собственной правоте. А сообщения, которые не укладываются в удобную картину мира, игнорируют, как несущественные. Так работает механизм искреннего самообмана.