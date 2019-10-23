Новое поколение против Загитовой и Медведевой

Сезон у фигуристов обещает быть уникальным. В очной борьбе с прославленными мастерами схлестнется новое поколение.

На этапы серии Гран-при, кроме прославленных чемпионок, заявлены и совсем молодые звездочки, которые уже успели потрясти мир своими прыжками. И теперь действующей олимпийской чемпионке и чемпионке мира Алине Загитовой, двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и чемпионке мира Елизавете Туктамышевой будут противостоять прошлогодние юниорки - воспитанницы Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева и Алина Загитова надеются на новые победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая из них, 15-летняя Александра Трусова, уже успела войти в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница сразу двух четверных прыжков - четверного тулупа и лутца. А еще ей принадлежат мировые рекорды. Месяц назад на первом же своем взрослом турнире в Братиславе она обновила два мировых рекорда: в короткой программе -163,78 и по сумме -238,69.

Еще одна спортсменка, 15-летняя Анна Щербакова, является действующей чемпионкой России. Помните, в декабре прошлого года она, выступая по юниорам, выиграла первенство страны в Саранске, обойдя не только своих ровесниц, но и старших девушек, включая Загитову, Медведеву. И сложность ее программ тоже запредельная.

Вот и на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе Щербакова уже произвела фурор, чисто исполнив в произвольной программе сразу два четверных лутца. При этом юная воспитанница Этери Тутберидзе умудрилась показать целый спектакль со сменой цвета платья во время одного из вращений. Специалисты, включая Татьяну Тарасову, уже назвали этот прокат вообще лучшим за всю историю фигурного катания!

Победительница первого этапа Гран-при в Лас-Вегасе Анна Щербакова потрясла всех не только двумя четверными прыжками, но и фокусом со сменой цвета платья.

Плюс отлично начала сезон 16-летняя Алена Косторная, которая выиграла турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу - тоже оставила Туктамышеву на втором месте. Правда, соревнования у них шли на уровне тройных прыжков и каскадов. Но даже без четверных она смогла показать уникальный результат - 234,84 балла.

СРАВНИМ?

Великолепная семерка

Лучшие результаты в двух программах

1. Александра Трусова - 238,69

2. Алина Загитова - 238,43

3. Алена Косторная - 234,84

4. Елизавета Туктамышева - 234,43

5. Рика Кихира (Япония) - 233,12

6. Брейди Теннелли (США) - 225,64

7. Евгения Медведева - 223,80

Главным стартом для девочек станет чемпионат России в Красноярске. В конце декабря станет ясно, кто от России поедет на чемпионаты Европы и мира. А мест в женской сборной только три...

НАШИ НАДЕЖДЫ

Участницы Гран-при по фигурному катанию от России

Расписание серии этапов Гран-при. По нему видно, что Загитову и Медведеву разводят по углам.

Гран-при США, Лас-Вегас, 18 - 20 октября

Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Гран-при Канады, Келоуна, 25 - 27 октября

Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова

Гран-при Франции, Гренобль, 1 - 3 ноября

Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова

Гран-при Китая, Чунцин, 8 - 10 ноября

Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Гран-при России, Москва, 15 - 17 ноября

Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова

Гран-при Японии, Саппоро, 22 - 24 ноября

Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова

Финал, Турин (Италия), 5 - 8 декабря

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кому «Золушка», кому - «Спящая красавица»

Помимо спортивного календаря, у любителей фигурного катания есть возможность отвлечься от яростной борьбы за медали и трофеи на многочисленных ледовых шоу. В России - лучшие художественные представления на льду. Это совсем не преувеличение. Аналогов в мире нет.

Лидером по количеству шоу и разнообразия программ остается продюсерский центр Ильи Авербуха. На специальной пресс-конференции в преддверии открытия зимнего сезона знаменитый фигурист рассказал о грандиозных планах не только в России, но и в Европе. Авербух уже представил постановку «Ромео и Джульетта» в Италии, впереди гастроли в Чехии и даже на Мальте!

Конкуренция в Новый год

Новогодние праздники - особое время с точки зрения ледовых шоу. Различные художественные постановки под предводительством компании Ильи Авербуха пройдут по всей России, но мы сравним программы именно в столице. В Москве впервые в таком шоу примет участие серебряная медалистка Олимпиады в Корее Евгения Медведева. Фигуристка сыграет главную роль в постановке «Волшебник страны Оз».

Двукратная чемпионка откатает первый спектакль 30 декабря, а показы продлятся до 7 января. Важный момент - это обстоятельство никак не скажется на спортивном сезоне Медведевой. Фигуристка продолжит соревноваться во всех международных турнирах. Помимо этого, в ярких образах предстанут олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин. Илья Авербух (интервью с ним - на kp.ru) отметил, что особенной борьбы за фигуристов между конкурирующими шоу не ведется.

Борьба за зрителя

Помимо спектакля Ильи Авербуха, в Москве состоятся шоу «Золушка» под предводительством Евгения Плющенко и Яны Рудковской, а также пройдет крупное ледовое представление «Спящая красавица. Легенда двух королев». Здесь в роли хозяйки бала - олимпийская чемпионка Татьяна Навка (см. «Конкретно»).

В спектакле «Золушка» главные роли получили звезды Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Интересно, что незадолго до этого Сотникова выступит и в шоу Авербуха, но в Чехии.

У Татьяны Навки же главный козырь, который можно использовать в борьбе за зрителя, - Алина Загитова. Неповторимая олимпийская чемпионка сыграет юную принцессу Аврору.

Участие Загитовой подогревает и рост цен на билеты. Шоу Навки - самое дорогое из представленных. Диапазон цен - от 1000 до 8000 рублей. А дешевле всего смотреть на чемпионок Сочи - самые недорогие билеты на «Золушку» обойдутся в 700 рублей.

Можно не сомневаться, что все шоу соберут кассу.

Аншлаги обеспечены, учитывая безумный интерес к этому виду спорта у россиян всех возрастов.