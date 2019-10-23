Как защитить от воров подъезды в Москве

В интернет попали более 75 тысяч кодов домофонов и замков подъездов жилых домов в Москве. Люди стали сверять — многие сходятся. Началась паника: что делать? Ведь так в подъезд могут попасть посторонние. И это хорошо, если безобидные распространители рекламы, а если наркоманы или воры? «КП» разбиралась, поможет ли заявление в полицию и какими еще способами защитить подъезд.

Продажные коды

База с кодами домофонов, которая оказалась в интернете, не новая. Актуальность данных — 2009 год. За это время у кого-то сломался домофон, где-то заменили или сменили пароль. Но в домах на севере и юго-западе есть совпадение. Тщательнее всего, как удалось выяснить «КП», о своей безопасности думают в Дмитровском и Савеловском районе — для профилактики меняют пароли. А коды от подъездов, где не меняют (это дополнительная плата с жильцов), попадают в базы, которые можно купить всего за 1000 рублей.

- У вас можно купить ключ от всех домофонов в Москве? - звоню по объявлению.

- Не от всех-всех, конечно, - говорит Александр, представитель компании «Domofon-keys».

- Есть какой-то «ключ-вездеход» - вроде, он от всех.

- Это лохотрон, не покупайте такой. Мы предлагаем 12 топовых ключей за 1000 рублей. Данные за 2017 год, перед покупкой высылаем демо-версию и коды для проверки.

- А от домов на Тверской есть?

- Для центра ключи тоже есть, продаем в Тверском районе данные по 903 подъездам за 2709 рублей, но совпадают они на 40%. В целом по Москве наши ключи совпадают на 60%. Самые свежие данные за 2019 год есть по Северному и Восточному округам.

Проверяем несколько адресов, указанные коды в нескольких домах на Дубнинской и Селигерской улице – совпали, а также данные о наличии консьержей на Бескудниковском бульваре.

- Коды можно найти не только в интернет-базе, порой их пишут на дверных косяках, на досках объявлений на доме, на стенах. Так что в 75% случаях код можно найти в метре от домофона. У нас на Шарикоподшипниковской улице несколько кодов совпали, но вроде хотят сменить, - рассказывает Дмитрий Хавалджи, житель ЮВАО в Москве.

Злая консьержка или охранник

Выходит, что домофоны — это слабая защита от проникновения в подъезд чужих. Есть еще варианты - злая консьержка или охранник. Посадить хоть одну, хоть другого имеют право только жильцы дома, решив это на общем собрании.

- Стоит ли доверять свой подъезд консьержам — это первый вопрос, на который должны ответить жильцы дома. Потом определить обязанности (контролировать работы лифтов, проводить замену ламп, фиксировать визиты аварийных служб и полиции) и зарплату (обычно около 500 рублей с квартиры), - рассказывают в ГБУ «Жилищник».

И здесь есть два мнения: консьерж будет препятствовать прохождению воров, наркоманов или будет им помогать, перемывать кости жильцам, «подсматривать», что делается в каждой квартире. Консьержами, как правило, становятся бабушки-пенсионерки из того же подъезда или нанятые женщины (мужчины в такую профессию идут реже из-за низкой зарплаты).

Нанять охранника — солиднее, но и дороже. Услуги могут обойтись уже от 150 000 рублей в месяц, а это означает, что жильцам нужно будет платить около 3000 рублей.

- Мы предлагаем разные варианты. Физическая охрана — круглосуточное дежурство, сотрудник ЧОПа будет находиться в подъезде. Можно обеспечить видеонаблюдение в подъезде, установить «тревожную кнопку» или установить две двери — когда человек открыл первую, то включается таймер 30 секунд, после чего житель подъезда введет пароль на экране. Соответственно, посторонний человек не будет знать пароля и о таймере — сработает сигнализация, приедут сотрудники группы быстрого реагирования, - рассказывают в ассоциации предприятий безопасности «Орден Мужества».

В конце концов пускать в подъезд чужих никто не хочет, чтобы минимизировать риски ограбления квартиры. Если для соседей охранная система — дорого, то можно подключить индивидуальную системы безопасности для квартиры.

- Мы предлагаем устройство для передачи тревожных и сервисных сигналов на центральную станцию мониторинга. Установка обойдется от 6900 до 9900 рублей, после будет абонентская плата — 990 рублей. Сюда входит выезд наших сотрудников на каждое срабатывание системы, прибытие — 3-7 минут, во время пробок или гололеда — до 14 минут, - рассказали в службе системы безопасности «Delta».

Чужой в подъезде — это наказуемо?

Софья Рубасская, адвокат:

- Человек может идти в гости, доставлять пиццу, могут приехать врачи или сантехники. Зайти в чужой подъезд имеет право кто угодно - это общественное место. В собственности у людей только квартиры. Хотя согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности лестницы, лифты, коридоры — территория подъезда. Но никто из жильцов не имеет права попросить документы для того, чтобы человек прошел в подъезд. Понести ответственность «чужак» может только в двух случаях: если испортит имущество в подъезде (взломает дверь, домофон) или проникнет в квартиру и вынесет из нее деньги, ценности. Тогда человека привлекут по КоАП или УК РФ.

Как защитить коды домофонов

Антон Цветков, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами:

- Если коды домофонов или замков оказались в открытом доступе, нужно в кратчайшие сроки обязать управляющие компании или ТСЖ сменить эти коды. И обязательно донести данную информацию до жильцов дома, потому что у нас часто случается, что до граждан, как до возможных потерпевших, информация о том, что их личные данные оказались доступны – не доводится. И механизм оперативного оповещения людей должен быть отработан, чтобы граждане и сами принимали меры – меняли бы замки или оператора мобильной связи, который допустил утечку личных данных.