В больницу на «Скорой»: кардиолог Малышева не уследила за собственным давлением

Телеведущая Первого канала ведет здоровый образ жизни, регулярно проверяется у врачей, у нее своя клиника. Но давление - шутка коварная: может подняться ни с того ни с сего, без видимых причин.

В ночь на 23 октября Елена Васильевна почувствовала себя плохо. Измерила давление: 200/130. Дома она была одна - муж в командировке, дети живут отдельно. Посоветовавшись с близкими по телефону, она последовала их совету и вызвала «скорую помощь», благоразумно решив не заниматься самолечением. Да, Малышева - дипломированный кардиолог и доктор медицинских наук, но, например, анализы в домашних условиях не сделаешь.

- Первый раз в жизни у меня гипертонический криз, - посетовала ведущая, даже в такой ситуации не забывшая о своей высокой просветительской миссии: едва к ней приехала бригада медиков, она начала снимать телефоном репортаж о собственном спасении для инстаграма. - Давление мне снизили, но все равно предложили поехать в больницу. И я не сопротивлялась.

В машине «скорой» и затем в больнице им. Боткина Малышева продолжала снимать — лежа на каталке, она взяла интервью у водителя «Скорой», который помогал транспортировать ведущую, показала палату — совершенно обычную, далеко не VIP-класса.

В клинике Малышеву тщательно обследовали, никаких причин для волнений нет. Как предполагает ведущая, криз был спровоцирован головной болью - доказано, что она может повысить давление, как и таблетки от нее. Теперь Елена Васильевна намерена принимать таблетки от гипертонии на постоянной основе.

Утром Малышева чувствовала себя отлично, с давлением120/80 она поехала на работу.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Что делать, если у вас повысилось давление

Советует Елена Малышева

Давление - это всегда угроза инсульта. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно.

1. Вызовите «Скорую помощь».

2. Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы «Скорая» могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна и все это сделала.

3. Примите капотен - очень медленно снижает давление. Это хорошо - быстро снижать давление нельзя.

4. Если даже врачи «Скорой снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения.

5. Вот список анализов, которые должны быть сделаны:

- биохимический анализ крови: креатинин, электролиты (калий, магний, натрий), ТТГ, холестерин, гликированный гемоглобин, анализ мочи;

- обязательные тесты: ЭКГ, эхокардиография;

- если с почками что-то не так по анализам - УЗИ почек;

- возможно, потребуется КТ головы.