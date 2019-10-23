Елену Малышеву срочно госпитализировали из-за высокого давления
В Москве госпитализировали ведущую программы «Жить здорово!» на Первом канале Елену Малышеву. Об этом сама телеведущая рассказала сообщила в Instagram.
«Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», - призналась Малышева.
Телеведущая записала несколько видео. Она рассказала, что прибывшие сотрудники скорой помощи снизили давление, но посоветовали поехать в Боткинскую больницу для полного обследования.
«Вот так вот себя чувствует пациент на каталке. Мне, на самом деле, стало намного лучше, а было, конечно», - отметила ведущая Первого канала.
На данный момент Малышева находится в Боткинской больнице.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что ведущая программы «Жить здорово!» достаточно часто оказывается в эпицентре скандалов. Последний раз ее обвинили в неэтичном поведении, когда Малышева назвала кретинами людей с умственной отсталостью. «КП» подробно объяснял, что было не так в этом выпуске передачи.
Елена Малышева госпитализирована в больницу.Телеведущая вызвала скорую из-за резкого скачка давления
ИСТОЧНИК KP.RU