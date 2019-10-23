2019-10-23T09:38:34+03:00
Общество

Елену Малышеву срочно госпитализировали из-за высокого давления

Телеведущая поняла, как себя «чувствует пациент на каталке» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Так вот себя чувствует пациент на каталке»: Малышеву срочно госпитализировали из-за высокого давления«Так вот себя чувствует пациент на каталке»: Малышеву срочно госпитализировали из-за высокого давленияФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве госпитализировали ведущую программы «Жить здорово!» на Первом канале Елену Малышеву. Об этом сама телеведущая рассказала сообщила в Instagram.

«Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», - призналась Малышева.

Телеведущая записала несколько видео. Она рассказала, что прибывшие сотрудники скорой помощи снизили давление, но посоветовали поехать в Боткинскую больницу для полного обследования.

«Вот так вот себя чувствует пациент на каталке. Мне, на самом деле, стало намного лучше, а было, конечно», - отметила ведущая Первого канала.

На данный момент Малышева находится в Боткинской больнице.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что ведущая программы «Жить здорово!» достаточно часто оказывается в эпицентре скандалов. Последний раз ее обвинили в неэтичном поведении, когда Малышева назвала кретинами людей с умственной отсталостью. «КП» подробно объяснял, что было не так в этом выпуске передачи.

Елена Малышева госпитализирована в больницу.Телеведущая вызвала скорую из-за резкого скачка давления

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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