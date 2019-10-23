2019-10-23T13:55:09+03:00
Политика

Путин и Сиси померились галстуками

Президент России открыл в Сочи беспрецедентный саммит Россия-Африка
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Самой горячей темой переговоров Путина и Сиси было, конечно, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом.Самой горячей темой переговоров Путина и Сиси было, конечно, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом.Фото: REUTERS
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День открытия саммита Россия-Африка начался с модного поединка. Владимир Путин, приветствуя президента Египта Абдельфаттаха Сиси, обратил внимание, что у египтянина галстук очень похож на его собственный. Он настолько удивился этому, что даже взял чужой галстук рукой, чтобы присмотреться и сравнить со своим. Оказалось и в самом деле похоже.

- Господин президент, вы очень модный человек, - дипломатично пошутил в ответ Сиси, сделав тем самым комплимент сразу обоим.

Самой горячей темой переговоров Путина и Сиси было, конечно, возобновление авиасообщения между Россией и Египтом. Но при журналистах про это не было произнесено ни слова. И лишь потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился подробностями происходившего за закрытыми дверями.

- Президенты договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами, чтобы выйти на конкретные сроки, - сказал Песков.

На входе в зал первого пленарного заседания Путину пришлось долго здороваться за руку с сидевшими в первом ряду президентами. И дело было нешуточное: в Сочи на саммит приехали представители всех 54 стран Африки, причем 43 из них — президенты или премьеры. Размах беспрецедентный, вне всяких сомнений столько визитеров из Черного континента на берегу Черного моря не было никогда. И накануне вечером, встретив на сочинской улице какого-нибудь прогуливающегося чернокожего гостя олимпийской столицы, можно было с высокой долей вероятности быть уверенным, что это президент суверенного государства.

- За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало, - слегка укорял с трибуны собравшихся в зале Путин. - Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда – это наша торговля с Египтом, это 40 процентов. А в Африке очень много наших потенциальных партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. Конечно, этого не достаточно.

После этого двусторонние встречи президента России пошли колесом. Африканские лидеры входили к нему в комнату переговоров один за другим и каждый что-то просил. Можно было даже подумать, что это руководители российских регионов. Президент ЮАР, которого Путин официально пригласил на празднование Дня Победы, говорил об увеличении инвестиций. Президент Намибии просил прислать российских военных советников и помочь с разработкой алмазных месторождений. Премьер Эфиопии выступал за более тесное сотрудничество в сфере вооружений. А впереди были еще главы Центральноафриканской республики, Конго, Уганды, Нигерии, Судана, и Путину можно было только пожелать сил и терпения.

«Господин президент, вы очень модный человек»: Путин и Сиси померились галстуками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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