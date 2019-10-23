Путин и президент Египта договорились работать над возобновлением чартеров

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-23T12:24:02+03:00

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На встрече в Сочи президенты России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу над возвращением чартерного авиасообщения между странами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки. Обе стороны заинтересованы в этом», - сообщил представитель Кремля.

В ходе переговоров Путин также отметил «весьма успешное» развитие российско-египетских отношений.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента рассказывал, что главы государств обсудят весь комплекс двухсторонних отношений, в том числе возможность возобновления чартерного авиасообщения. Встреча двух лидеров проходила в рамках саммита «Россия – Африка» в Сочи.

В Сочи начался саммит "Россия Африка".На встречу с путиным приехали лидеры многих африканских стран - надо что-то общее собрать , там уже началось

ИСТОЧНИК KP.RU