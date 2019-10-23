2019-10-23T18:19:34+03:00
Общество

Феминистки ответили «мужчинам с раскинутыми ногами» в метро шпагатом

В Сети появилась запись, где девушка не дает пассажиру метро занять рядом с ней место [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушка заняла все места возле себяДевушка заняла все места возле себяФото: Кадр видео
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Москвички продолжают борьбу за место в общественном транспорте. Беспокоит их не столько то, что место не уступают, сколько ноги соседей по скамейке метро. Явление, когда мужчины сидят в общественном транспорте, вольготно раскинув ноги, получило название «мэнспрединг».

Одни женщины, вздохнув, скукоживаются под натиском соседа, другие (в основном феминистки) выходят на тропу войны. Девушки устраивали акции с применением «отбеливающего оружия» - поливали штаны пассажиров-нарушителей белизной. Теперь дамы решили показать, что тоже могут раскинуть ноги. Да еще как – в шпагат.

В Сети появилось видео, на котором мужчина пытается занять место в метро. Но ему это не удается, причем дважды. Сначала девушка занимает расположенные рядом с ней сиденья левой ногой, затем усаживается в поперечный шпагат полностью. Мужчину уходит ни с чем, то есть искать другое место. Ролик автор видео назвал «Феминистический ответ менспрейдингу».

Не все пользователи твиттер, посмотревшие ролик, оценили поведение девушки. Некоторые назвали ее «хамкой». Против высказались в основном мужчины:

- Хороший подзатыльник хорошо бы сыграл на возвращение ног в предыдущую позу.

Многие шутили, что пора «вызывать Волочкову». Часть пользователей вообще призналась, что не понимает этого движения – в общественном транспорте всегда не удобно.

В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" мужчинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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