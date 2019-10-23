2019-10-23T18:34:56+03:00
Происшествия

Из России выслали вора в законе Тариела Ониани

Его посадили на самолет, который вылетел в Испанию, где идет суд над его подельниками, которых обвиняют в отмывании денег, добытых преступных путем
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Тариэл Ониани в Тверском районом суде 17 марта 2011 года.Тариэл Ониани в Тверском районом суде 17 марта 2011 года.Фото: Александр БОЙКО
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- Состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариела Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

История этого вора в законе по кличке Таро уже не уникальна в современной России. Еще в 1990 году уехал жить в Париж, потом перебрался жить в Испанию. Но зарабатывал он, как и большинство воров в законе именно в России, где и был в 2009 году задержан за похищение человека и вымогательство. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет в колонии строгого режима. Он отсидел свой срок и даже не спешил покидать стены оренбургского СИЗО № 3. Ведь в Испании идет судебный процесс над его подельниками, которых обвиняют в похищении предметов искусства и отмывании денег добытых преступных путем.

Испанское правосудие давно объявило Таро в розыск. Его ждет 8 лет тюрьмы и штраф в 50 миллионов евро.

Сам Таро, как рассказал «КП» источник, досиживая срок уже не мечтал о Парижах. Он просил дать досидеть ему в колонии полный срок, а затем выслать его из России в Турцию.

- В августе прошлого года по материалам, подготовленным оперативниками ГУУР МВД России, в отношении осужденного принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации, о чем ему объявлено. Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства России.

В апреле текущего года по истечении срока наказания Тариел Ониани задержан сотрудниками полиции в Оренбургской области на основании международного уведомления о розыске и аресте. Сегодня он доставлен в международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина и передан представителям испанских правоохранительных органов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подробно о нравах воров в законе "Комсомолка" рассказала в материале "Воры в законе пишут слезные письма министру Колокольцеву".

После вступления в силу Закона № 46 "Об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии" воры в законе стали отказываться от своих криминальных титулов и делают все, чтобы сохранить российское гражданство. Некоторые даже стали писать прошения на имя министра внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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