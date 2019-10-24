Николай Стариков: Я нашел человека, который обманул Сталина!

Известный публицист Николай Стариков написал книгу «Сталин после войны», где, по его словам, собрал малоизвестные факты о «вожде народов». Но что из жизни генералиссимуса могло остаться за кадром?

БЕЗ ИРАНА И ЯПОНИИ

- Откуда целый том «малоизвестных фактов»?

- Малоизвестных широкой публике. О послевоенном Сталине люди знают мало. Например, о его решении уйти из Ирана или о попытке вторжения в Японию. Скажем, я нашел человека, который смог обмануть Сталина. Премьер Ирана Ахмад Кавама обещал Сталину советско-иранскую нефтяную компанию. Договор подписали. Нефть добывалась бы на территории Ирана с контрольным пакетом у Москвы. И Тегеран гарантировал автономию азербайджанцев на своем севере.

- В чем обман?

- После того как Сталин вывел войска из Ирана, их парламент разорвал договор. Иранские войска вошли в районы азербайджанской автономии. Людей вешали и расстреливали.

- Почему Сталин обманулся?

- После 1945-го Британия и США не могли согласиться с нашим присутствием в Иране. В итоге Сталин выполнил все, что обещал Ирану, а Тегеран не выполнил ничего.

Николай Стариков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Отчего Иран не испугался гнева вождя?

- Тегеран прикрылся США с их атомной бомбой. То же самое произошло и с нашей несостоявшейся высадкой в Японии.

- Имеете в виду приказ Сталина маршалу Василевскому о вторжении на Хоккайдо в августе 1945-го?

- Да, такой приказ (№ 10) был. Стрелковый корпус, воздушная армия и флот были готовы. Но Сталин не решился десантироваться - чтобы не связываться с американцами. Глава США Трумэн в середине августа высказался резко против высадки советских войск где-либо, кроме Курил. Сталин с Трумэном обменялись жесткими телеграммами. Для нас это было неполучение того, что мы могли бы получить, но... Согласно решениям Ялты-45 СССР должен был вернуть себе южную часть Сахалина, которую Россия потеряла по итогам русско-японской войны 1905 года. И взять под контроль Курилы. А высадка на Хоккайдо пошла бы уже сверх соглашений Ялты.

На Парад Победы, кроме всех войск, вышли и 68 тысяч воевавших собак-саперов. Еще на параде были все танкисты, пехота, казаки и летчики. Но Сталин решил не делать день Победы всенародным праздником. И лишь в 1965 году он стал традицией.Фото: РИА Новости

ГЕНЕРАЛИССИМУС И ОБОРОТНИ

- Отчего Сталин рассорился с лидером Югославии Тито, с которым обнимался в 1946-м?

- Он никогда не предлагал Тито разместить советские войска на территории Югославии. Но Белград начал мелкий шантаж, политические провокации - законтачил с англичанами, не оповещая Москву. О ряде важных решений Тито и главы Болгарии Димитрова Сталин узнавал из газет, а не от них. Недооценил упертость Тито.

- Может, свое влияние вождь народов переоценил?

- Его позиция: или вы прислушиваетесь к нашему мнению - или мы вас вычеркиваем. И Тито он вычеркнул из социалистического содружества. Стал относиться к нему как к предателю. Все компартии того времени отвернулись от Югославии. В 1949-м СССР фактически прервал с Белградом и дипотношения.

- Почему Тито так себя повел?

- Я использовал воспоминания Милана Джиласа, соратника Тито, встречавшегося со Сталиным. Он их написал много позже, и, кстати, даже в Югославии был признан диссидентом. Он говорил про грубость Сталина, про отсутствие чувства юмора, про слабость. Но есть масса свидетельств обратных. Джилас, например, на приеме на даче в Кунцеве увидел «слабого Сталина», а другие современники говорили о том, что вождь не утратил остроты ума и реакции на шутки.

ПОБЕДА И ФЛОТ

- Почему Сталин не сделал 9 мая всенародным праздником?

- В СССР была традиция военных парадов 1 мая и 7 ноября. Два подряд парада в начале мае - многовато. Переносить парад с 1 мая на 9 мая Сталин не посчитал нужным. Важнее было, по его мнению, быстрее восстановить страну. И главным праздником долго оставалось 7 ноября.

9 мая стал Днем Победы после смерти Сталина.

- Зачем Сталин ссорился с Черчиллем по поводу раздела немецкого флота?

- Остатки немецкого флота захватили британцы. Сталин летом 1945-го сказал Черчиллю: мы хотим получить нашу часть ВМФ Германии. Британский премьер настаивал - немецкие суда надо затопить. Сталин резко заявил: пусть топит свою часть. Пикировка случилась на Потсдамской конференции. В итоге свою треть кораблей мы получили. Правда, германские подлодки пошли ко дну - как хотели англичане.

Легкий крейсер «Нюрнберг» перешел к нам по репарациям в январе 1946 года и 13 лет нес службу в ВМФ СССР как «Адмирал Макаров».Фото: ru.wikipedia.org

ПЕРЕДЫШКА ДЛЯ ШПИОНОВ

- В вашей книге есть ответ - зачем Сталин в 1947-м на три года отменял смертную казнь?

- Да, в СССР высшей мерой был расстрел. В 1943-м президиум Верховного Совета выпустил указ о введении для «отличившихся» немецких палачей и их приспешников казнь через повешение. В конце 1945-го - начале 1946-го прошла череда судебных процессов, которые закончились виселицами. Так, в Ленинграде повесили 8 немецких военных. Не эсэсовцев - это были люди из вермахта и люфтваффе. Но они сжигали деревни и убивали мирных людей. Их повесили в центре Ленинграда. Показательно.

- У Сталина к 1947 году кончились враги, заслуживавшие смерти?

- К тому времени казнили всех военных преступников, кто того заслуживал. В том числе принявших сторону Гитлера генералов Власова и Краснова. И через два года по окончании войны Сталин принял решение, которое лишало страны Запада рисовать из нас империю зла, - отменил смертную казнь. Свидетельств о том, что со Сталиным кто-то из ближнего круга спорил об отмене высшей меры, я не нашел.

- Ну а вернул казнь зачем?

- А вернул по конкретным статьям - об измене родине и в отношении шпионов и диверсантов. Не то, чтобы они появились, - они не переводились все эти годы.

На конференции в Ялте в феврале 1945 года главы СССР, США и Британии Сталин, Рузвельт и Черчилль (сидят, справа налево) решали судьбу не только Европы, но и Японии, и Ирана...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОПРИЧНИКИ - НЕ КУ-КЛУКС-КЛАН!

- Для чего Сталин дал добро на гигантскую высотку МГУ - там же дом жилой строили?

- Юрий Жданов, будущий зять Сталина, предложил сделать высотное здание Московского госуниверситета еще в 1947 году. Бюрократы выбрали место в районе потенциального аэропорта «Внуково», с малой этажностью. Проект принесли Сталину. Он сказал: у нас на Ленинских горах строится высотка - пусть там и будет университет. А изначально она должна была стать жилым домом. Но после изменения проекта получился в два раза более высокий небоскреб, чем даже проект Жданова. Сталин выделил валюту для закупки всего нужного для университетских лабораторий. И распорядился, чтобы в общежитии для студентов МГУ на каждого (!) приходилось по комнате. Считал это символом возрождения страны и торжества ее науки.

- Про отношения вождя с яркими представителями интеллигенции ходят исторические анекдоты.

- Привожу чуть сокращенную стенограмму встречи Сталина с режиссером Эйзенштейном по поводу второй части его знаменитого фильма «Иван Грозный». Летом 1946-го Сталин в узком кругу высказал замечания к отснятому материалу. Эйзенштейн об этом узнал. Написал Сталину письмо с просьбой его принять. И в феврале 1947-го (полгода прошло!) Сталин его принял. Он не требовал - он предлагал изменить кое-какие «исторические неточности». Например, опричников, которые стали прообразом регулярного русского войска, режиссер, по словам вождя, показал как куклуксклановцев.

- Эйзенштейн спорил?

- Эйзенштейн, который пришел к Сталину с Николаем Черкасовым, исполнителем главной роли, согласился с замечаниями вождя. Причем на встрече еще были Молотов и Жданов. Но Эйзенштейн был болен, скончался через полгода после встречи со Сталиным. А фильм закончили уже после сталинской смерти. То есть нельзя говорить, что Эйзенштейн не захотел вносить сталинские правки - он просто не успел.

- С будущим нобелевским лауреатом Пастернаком Сталин не встречался - лишь созванивался.

- Отношение Пастернака к Сталину было показательно. Пастернак его обожал, Сталин не отвечал взаимностью. В Ленинграде арестовали сына Анны Ахматовой - но через несколько дней Лев Гумилев был отпущен по личному указанию Сталину. И в это же время арестовывают Мандельштама. Поскольку ранее письмо в защиту семьи Ахматовой написал Пастернак, Сталин ему и позвонил. И стал задавать вопросы: действительно ли Мандельштам большой художник? Пастернак, вместо того, чтобы защищать коллегу-поэта, стал говорить, мол, что мы все о Мандельштаме - я хочу с вами поговорить о жизни и смерти. Сталин помолчал и повесил трубку. На Пастернаке отрицательно это не сказалось - он получил квартиру в доме писателей, печатался, его не трогали органы. В книге есть еще и звонок Шостаковичу. Вот к нему у Сталина отношение было сложное. Разговор был трудный. Притом Шостакович в итоге оказался трижды лауреатом Сталинской премии....

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай СТАРИКОВ, 49 лет, родился в Ленинграде, основатель «Партии Великое Отечество» и один из лидеров антимайдана. Член «Изборского клуба» и «Общероссийского народного фронта». Автор 17 книг, в том числе «Кто убил Российскую империю», «Разгадка российской революции» «Хаос и революции - оружие доллара».

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