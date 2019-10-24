Батрутдинов притворился Гузеевой: Харламов извинился перед ведущей "Давай поженимся"

Гарик Харламов последнее время только и делал, что троллил Ларису Гузееву. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!", бессменной ведущей которой является артистка, набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом не знакомы.

"Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Лариса Гузеева на почин Гарика Харламова.

И вот случилось совершенно невероятное. Юморист решил извиниться перед артисткой в эфире очередного выпуска "Ошуительного хоу". Он признался, что не хотел обидеть телеведущую.

Героем передачи Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова стал их коллега Александр Ревва, который и завел разговор об актрисе. Гарик признался, что не знаком с Ларисой. Он уверен, что у Гузеевой на него аллергия.

Александр отметил, что Лариса великолепна и предложил устроить встречу Харламова с телеведущей "Давай поженимся". Далее участники шоу начали разыгрывать возможные варианты и сценарии примирения.

"Во-первых, я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали «п…». Ну, вы же сказали, а всем стало смешно", - говорит Харламов.

"Да, говорила. Но я же сказала это сгоряча", - ответила воображаемая Гузеева, роль которой взял на себя Тимур Батрутдинов.

"До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает вашу передачу «Давай поженимся!»", - продолжил диалог Гарик.

"Давай!", - неожиданно ответила Гузеева-Батрутдинов.

После этого Харламов решил обратиться к телеведущей: "В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания - обидеть вас. Мы вас очень любим".