2019-10-24T01:46:17+03:00
Телевизор

Батрутдинов притворился Гузеевой: Харламов извинился перед ведущей "Давай поженимся"

Супруг Кристины Асмус обратился к артистке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гарик Харламов последнее время только и делал, что троллил Ларису ГузеевуГарик Харламов последнее время только и делал, что троллил Ларису ГузеевуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Гарик Харламов последнее время только и делал, что троллил Ларису Гузееву. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!", бессменной ведущей которой является артистка, набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом не знакомы.

"Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Лариса Гузеева на почин Гарика Харламова.

И вот случилось совершенно невероятное. Юморист решил извиниться перед артисткой в эфире очередного выпуска "Ошуительного хоу". Он признался, что не хотел обидеть телеведущую.

Героем передачи Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова стал их коллега Александр Ревва, который и завел разговор об актрисе. Гарик признался, что не знаком с Ларисой. Он уверен, что у Гузеевой на него аллергия.

Александр отметил, что Лариса великолепна и предложил устроить встречу Харламова с телеведущей "Давай поженимся". Далее участники шоу начали разыгрывать возможные варианты и сценарии примирения.

"Во-первых, я не хотел ничего плохого. Вы же сами сказали «п…». Ну, вы же сказали, а всем стало смешно", - говорит Харламов.

"Да, говорила. Но я же сказала это сгоряча", - ответила воображаемая Гузеева, роль которой взял на себя Тимур Батрутдинов.

"До меня никто не знал о вашей передаче. Теперь вся молодежь знает вашу передачу «Давай поженимся!»", - продолжил диалог Гарик.

"Давай!", - неожиданно ответила Гузеева-Батрутдинов.

После этого Харламов решил обратиться к телеведущей: "В общем, Лариса, я извиняюсь, если вы на что-то обиделись. И не было такого желания - обидеть вас. Мы вас очень любим".

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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