Редактора «Битвы экстрасенсов» обманули на полмиллиона рублей

14 октября в полицию обратилась 39-летняя шеф-редактор передачи «Битва экстрасенсов» Дарья Войницкая с сообщением о том, что неизвестный обманул ее и обокрал на полмиллиона рублей. Мошенник позвонил женщине и представился сотрудником банка. В ходе разговора, звонивший сообщил Дарье, что по ее счетам обнаружены подозрительные операции, а для отмены несанкционированных транзакций и защите средств на счетах, женщина должна четко следовать его инструкциям.

"Мошенник убедил Дарью Войницкую снять с ее банковской карты сперва 170 000 рублей, а следом еще 330 000 рублей. Женщина послушно сняла полмиллиона и по указке лже-сотрудника банка стала переводить наличность на различные счета, которые сообщил ей звонивший." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка по факту мошеннических действий неустановленного лица, который сделал теле-редактора Дарью Войницкую беднее на 500 000 рублей.

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