«Не хочу мараться об эту мразь»: Украинский депутат пообещал избить телеведущего Соловьева в Италии. А тот ответил

Разгорается новый скандал между Киевом и Москвой. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал избить телеведущего Владимира Соловьева. Свое высказывание он озвучил в Италии. Стоя напротив виллы, которая, по словам украинца, принадлежит журналисту.

- Это вилла Владимира Соловьёва, известного пропагандиста и негодяя и убийцы, фактически, - посыпал оскорблениями Гончаренко. - Который предпочитает любить Россию отсюда. Это у нас озеро Комо, виды этого прекрасного озера. А сзади меня прямо вилла. Вот его бассейн, прекрасные деревья, там причальчик, чтобы он мог кататься, наверное, у него и лодочка есть.

После депутат сказал, что готов устроить расправу над журналистом.

- Соловьев, ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня… Звать тебя в Украину не буду, такую погань. Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других, - сказал он.

Депутат сказал, что готов устроить расправу над журналистом

Ответ от Соловьева не заставил себя долго ждать. Вот как телеведущий прокомментировал kp.ru нападки:

- Ему надо занять очередь за «Человеком Пельменем» (мужчина, пообещавший побить Соловьева, - ред). Он примерно в такой же весовой категории. Его бойцовские качества хорошо известны. Есть кадры, где он хвастается над трупами убитых в Доме Профсоюзов. Поэтому об эту мразь мараться — даже говорить смешно. Таких нужно судить. Серьезно судить, как на Нюрнбергском трибунале. А не заигрывать с ними. То, что он не знает и не понимает законов Европы, свидетельствует о том, что Украина далека от Евросоюзов. А признание в убийстве в программе у Шустера останется. Ведь свои твитты он потереть может, а видео удалить — нет. Как и то, где он клялся в вечной любви Януковичу. Как и то, где избирателями кулаками показывают его место. Как и то, где крымчане дают ему крепкие оплеухи.

Телеведущий признался, что не боится покушения на себя.

- Он устраивает клоунаду, понимая, что его дни подходят к концу. И вся эта клоунада — проявление тяжелого заболевания, - отметил Соловьев. - Он же предатель. Он предавал всех, с кем был рядом. Я человек взрослый, чтобы чего-то бояться. Италия — правовая страна. И в этом, как я понимаю, господину Гончаренко предстоит убедиться. А бояться? Зачем? Жизнь есть жизнь.