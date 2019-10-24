2019-10-24T13:46:33+03:00
Общество

«Не хочу мараться об эту мразь»: Украинский депутат пообещал избить телеведущего Соловьева в Италии. А тот ответил

Журналист прокомментировал kp.ru нападки радикала
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ответ от Соловьева не заставил себя долго ждатьОтвет от Соловьева не заставил себя долго ждатьФото: Евгения ГУСЕВА
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Разгорается новый скандал между Киевом и Москвой. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал избить телеведущего Владимира Соловьева. Свое высказывание он озвучил в Италии. Стоя напротив виллы, которая, по словам украинца, принадлежит журналисту.

- Это вилла Владимира Соловьёва, известного пропагандиста и негодяя и убийцы, фактически, - посыпал оскорблениями Гончаренко. - Который предпочитает любить Россию отсюда. Это у нас озеро Комо, виды этого прекрасного озера. А сзади меня прямо вилла. Вот его бассейн, прекрасные деревья, там причальчик, чтобы он мог кататься, наверное, у него и лодочка есть.

После депутат сказал, что готов устроить расправу над журналистом.

- Соловьев, ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня… Звать тебя в Украину не буду, такую погань. Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других, - сказал он.

Депутат сказал, что готов устроить расправу над журналистом

Депутат сказал, что готов устроить расправу над журналистом

Ответ от Соловьева не заставил себя долго ждать. Вот как телеведущий прокомментировал kp.ru нападки:

- Ему надо занять очередь за «Человеком Пельменем» (мужчина, пообещавший побить Соловьева, - ред). Он примерно в такой же весовой категории. Его бойцовские качества хорошо известны. Есть кадры, где он хвастается над трупами убитых в Доме Профсоюзов. Поэтому об эту мразь мараться — даже говорить смешно. Таких нужно судить. Серьезно судить, как на Нюрнбергском трибунале. А не заигрывать с ними. То, что он не знает и не понимает законов Европы, свидетельствует о том, что Украина далека от Евросоюзов. А признание в убийстве в программе у Шустера останется. Ведь свои твитты он потереть может, а видео удалить — нет. Как и то, где он клялся в вечной любви Януковичу. Как и то, где избирателями кулаками показывают его место. Как и то, где крымчане дают ему крепкие оплеухи.

Телеведущий признался, что не боится покушения на себя.

- Он устраивает клоунаду, понимая, что его дни подходят к концу. И вся эта клоунада — проявление тяжелого заболевания, - отметил Соловьев. - Он же предатель. Он предавал всех, с кем был рядом. Я человек взрослый, чтобы чего-то бояться. Италия — правовая страна. И в этом, как я понимаю, господину Гончаренко предстоит убедиться. А бояться? Зачем? Жизнь есть жизнь.

Соловьев о Гончаренко.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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