"У нее потрясающая фигура": 69-летний Градский наряжает молодую жену по своему усмотрению

Александр Градский 16 лет счастлив с Мариной Коташенко. 35-летняя разница в возрасте влюбленных совсем не смущает. Они растят двоих сыновей - пятилетнего Александра и годовалого Ивана.

Александр Градский разоткровенничался о семейной жизни с молодой женой. Музыкант без ума от Марины Коташенко. Все дело в характере женщины. "Она грамотно распоряжается семейным бюджетом и не позволяет себе финансовых капризов", - делится Градский.

Он влюбился в Марину с первого взгляда. Эффектная блондинка быстро ответила ему взаимностью. Бурный роман между 54-летним музыкантом и 19-летней актрисой закончился свадьбой.

marinakotashenko Александр Градский 16 лет счастлив с Мариной Коташенко

По словам певца, за 16 лет брака у них ни разу не было серьезных ссор. А все потому, что Марина - очень спокойный человек по части траты денег. "Ей не обязательно покупать себе что-то дорогое. Хотя она, конечно, как любая девочка, хочет себе что-то новое. Но у нее такая потрясающая фигура и умение носить вещи, что как в дорогих, так и в обыкновенных. она выглядит сногсшибательно", - не скрывает своего восхищения артист.

При этом сам Александр Борисович не скупится на наряды возлюбленной. Но есть условие - все должно нравиться самому музыканту. Градский недавно приобрел жене роскошное пальто. "Если Марина надевает что-то, и я говорю: «О! Хорошо!», тогда покупаю, сколько бы ни стоило", - рассказал артист в интервью "Антенне".

По его словам, сейчас жена в основном занимается воспитанием сыновей. Пятилетний Александр и годовалый Иван отнимают все ее внимание.