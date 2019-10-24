"Иногда я завидую Юле Высоцкой": жена Никиты Михалкова раскрыла секрет крепкого брака

Вчера для Татьяны Михалковой был ответственный день — начинающие модельеры, победившие в конкурсе ее Фонда «Русский силуэт», представляли свои коллекции на Неделе моды в Москве. За кулисами показа «Комсомольской правде» удалось пообщаться с «мамой» молодых дизайнеров и супругой именитого кинорежиссера.

- Татьяна Евгеньевна, дефиле задерживается — зрители шепчутся, мол, опять кто-то из знаменитостей опаздывает. Будут у вас сегодня звездные модели?

- Нет, что вы, я к этому непричастна! Это по каким-то другим причинам задержка. А у нас сегодня на подиум выйдут молоденькие модели — из Иваново, из Белоруссии. Для многих это первый большой показ.

- Сейчас время такое странное: у каждой второй звезды шоу-бизнеса своя марка одежды, они участвуют в Неделях моды. А вот например, модный дом Вячеслава Зайцева на грани закрытия из-за долга в 58 миллионов...

- Я Славу знаю, наверное, полвека. Я ведь начинала у него моделью и одно время даже была любимицей (в конце 60-х — начале 70-х молоденькая Таня Соловьева была одной из редких советских манекенщиц, выезжавших за границу, и даже принимала участие в показе для первой леди США Пэт Никсон. - Ред.). Он начинал как художник и в итоге завоевал весь мир, везде были показы. Судьба оказалась к нему благосклонна, приподнесла такой подарок — свой Дом моды в Москве. Но мы, люди творческие, не всегда можем грамотно рассчитать финансы, а еще многое зависит от людей, которые тебя окружают — директоров, помощников... Я надеюсь, что дом Зайцева все-таки спасут — Слава очень много сделал для страны, он заслуженный модельер и уважаемый человек. Сейчас самое главное, чтобы он не волновался и был здоров.

Вчера для Татьяны Михалковой был ответственный деньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На днях вы отметили день рождения супруга (Никите Михалкову 21 октября исполнилось 74 года. - Ред.). Как погуляли?

- Вы знаете, Никита такой человек — он просто не может в узком кругу собираться, по-семейному. Вот Андрон (Кончаловский, старший брат Михалкова. - Ред.), он молодец — у него «Едим дома» с женой, спектакль, фильм — все по-домашнему. Я Юле Высоцкой по-хорошему завидую в этом плане. А где Никита, там сразу и фонды, и Академия, и «Бесогон», и студия «Три Тэ» с огромнейшим коллективом…

- Вы уже человек 150 перечислили!

- Да, гостей было немало, потому что человек он общественный, не может в тихом семейном кругу. Да и наш круг семейный вы можете себе представить? У нас ведь очень много родни!

- Непросто, наверное, быть женой такого востребованного — и будем откровенны — любимого женщинами человека? Или с годами стало полегче?

- Мне кажется, сейчас вообще быть замужем очень тяжело... Столько течений, соблазнов, мир так быстро меняется. Сложно прожить с любым человеком вместе, а уж с таким талантливым…

- Но вы эту ношу несете вот уже более 40 лет.

- Меня спасает «Русский силуэт» - мое любимое детище, я много работаю, часто в разъездах. Это ведь тоже национальная программа — 2000 дизайнеров участвуют в этом проекте, 32 полуфинала, показы за границей… Поэтому, когда мы собираемся семьей, это всегда в радость.

- Ваша старшая дочь Анна, которая много лет боролась с лишними килограммами, сейчас выглядит феноменально. Как удалось так похудеть, она с вами поделилась?

- Знаете, она худела еще когда была в положении (Анна родила в 2013 году. - Ред.). Это тот редкий случай, который я даже предположить не могла! И девочку родила такую же худенькую. Вообще, Аня конституцией пошла в бабушку — Наталью Петровну Кончаловкую, которая была очень талантливая, но всегда в теле. Я в Анином детстве пыталась бегать с ней километры, чтобы ее завлечь. А сейчас, если честно, я даже не знаю, как ей это удалось — дочь так много работает, что я ее вижу только на экране...

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