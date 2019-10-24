Полковник МВД, застреливший любовника молодой жены, два года делил с ним одну квартиру

Вот уж в каком доме все смешалось, так это в семье москвичей Пименовых. Когда 13 октября полковник Вячеслав Пименов застрелил любовника жены, версии выдвигались драматичные, но банальные: неожиданно пришел домой, застал в постели, не вынес обмана. Все, как в плохом анекдоте.

На деле же все было и прозаичнее, и трагичнее одновременно.

Сотрудник московской полиции, борец с оргпреступностью Вячеслав Пименов женился на Лене, девушке из общей компании, когда той едва исполнилось 20. У Пименова за плечами уже был первый брак, сын, жизненный опыт — полковник старше молодой жены на 25 лет.

— Он всегда говорил, что ему не хочется проблем в браке. Молодая не будет пилить, названивать постоянно. Да и внешне Лена очень привлекательная, вот Слава и повелся. Он падкий на женщин. А женщины — на его деньги, — после случившегося родственники Вячеслава во всем винят Елену.

Елена и Вячеслав прожили вместе 18 лет. Сейчас ему 63, ей — 38. Елена не работала, нужды ни в чем не знала, воспитывала сына и дочь от Вячеслава, однако для крепкого брака этого оказалось недостаточно. Последние пять лет супруги хотели развестись, но разъезжаться пока не собирались.

Елена и Вячеслав прожили вместе 18 лет.Фото: Личный архив

Вячеслав пропадал на мероприятиях, а Елена искала тепла и ласки на стороне.

В 2016 году она познакомилась с Павлом Денисовым. Тогда ему было 39 лет. Мужчина приехал в Москву из Чебоксар, снимал квартиру в Балашихе, подрабатывал таксистом. Как-то Павел подвозил Елену, заболтались во время поездки, обменялись контактами… Роман закрутился быстро, уже через пару месяцев Лена забеременела.

Осенью 2017 года у пары родилась девочка. Недолго думая, Елена предложила отцу ребенка переехать к ним с мужем в трешку в Измайлово. Павел согласился — своего жилья у него не было. Так в новостройке по 11-ой Парковой улице появилась необычная семья из шести человек.

— У них постоянно скандалы дома были. Вячеслав после выхода на пенсию выпивать стал. Как напьется — на этого любовника с кулаками кидается. Избивал частенько, — рассказывают соседи Пименовых-Денисовых.

Вячеслав Пименов терпел квартиранта два года, но 13 октября не выдержал. Бывший полицейский пришел домой подшофе и стал в очередной раз ссориться с женой. За любимую попытался заступиться Павел Денисов. Тогда полковник достал ружье (охотничье ружье зарегистрировано на Пименова) и выстрелил в пах Денисову.

— За всем этим наблюдала жена и двое старших детей. Денисову сразу вызвали «скорую помощь», но Пименов задел артерию и пострадавший умер от потери крови до приезда врачей, — сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Пименова заключили под стражу. Полиции Вячеслав сдался сам и во всем признался.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть», — прокомментировала Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Полковнику в отставке грозит до 15 лет лишения свободы.

В этом доме жила семья Пименовых.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Из досье «КП»

Вячеслав Пименов работал в Центральном управлении по борьбе с оргпреступностью Москвы. После этого он руководил отделом материально-технического обеспечения ГУ МВД России по ЦФО. В 2012 году вышел на пенсию и стал работать в ФМС России. Полковник в отставке баллотировался в депутаты по Северному Измайлово, но его не выбрали. С 2014 года занимал должность вице-президента Московского отделения Международной полицейской ассоциации. Награжден орденом «За службу России», ведомственными медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами. Судя по страницам в соцсетях, он постоянно проводил общественные мероприятия, работал с ветеранами подразделений МВД и кадетскими корпусами.

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