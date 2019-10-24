Юрий Лужков - о лидерстве Елены Батуриной в списке Forbes: Брачного контракта у нас нет. А моя гречиха - мне в убыток

В четверг, 24 октября, мировые СМИ обошла новость: президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019-м издание оценило в $1,2 млрд.

Информация - не сильно новая, практически - «ежегодная». Но я все же набрал номер телефона Лужкова. Мои вопросы - прежде всего о том, что меня, - и не только - сейчас волнует больше всего...

- Юрий Михайлович, это я, Саша.

- Привет, Саша.

- У нас тут опять паника с ценами на гречку. Говорят, что будет повышение от 25 % до 50%. И еще слух такой, что основная причина – то, что цены на гречку были якобы занижены.

- Могу сказать, что эти опасения являются реальными.

Несколько лет назад было относительное перепроизводство гречки. И очень много пришло ее из Китая. Она по качеству, конечно несопоставима, но заполнила рынок и привела к тому, что цены на эту крупу у нас резко упали.

Я помню, 4-5 лет назад гречка была 50 рублей за килограмм. И за счет этих (выше названных) факторов резко упали цены, причем - до уровня ниже себестоимости.

То есть те, кто занимался выращиванием и переработкой гречихи, попали в серьезные минуса. Равным образом и ваш покорный слуга.

- То есть, - вы в ущерб себе, что ли, выращивали и поставляли?

- Я выращивал гречку с минусом.

- С большим?

- Приличным. Потери были где-то 20-30% от себестоимости, которая у меня получалась на гречке.

Юрий Лужков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем более, Саш, что у меня своя переработка. А для тех, кто не имеет переработку, а только выращивает, это падение было еще больше.

Но рынок есть рынок.

Это раньше у нас была ситуация, когда государство говорило: не надо уменьшать посевы и производство, мы поправим и дадим свои рекомендации по объемам выращивания.

Сегодня это все ушло в прошлое, к сожалению. И многие хозяйства, которые раньше занимались выращиванием гречки, увидели, что это все идет в минуса, причем - в очень серьезные.

А для сельхозника с такими кредитами и т.д. - это просто погибель. И многие решили, что нужно остановиться и не выращивать гречиху. Поэтому в этом году гречка оказалась не в тех объемах производства и поставок, которые обычно были для нашей страны.

- Уменьшили посевы?

- Уменьшили здорово. Это, Саш, тяжелая причина, и гречка будет не только дорогой, но и дефицитной. А гречка это особый продукт.

- А вы намного уменьшили свои посевы?

- Я - наоборот - увеличил объемы выращивания гречихи и производства гречки.

- Намного?

- Почти в два раза.

- Да? То есть, вы не пошли на поводу у обстоятельств?

- Да, не пошли. В этом году у нас выращивание гречихи было на 1800 га.

- Урожайность?

- В этом году хороший урожай – больше 20. (центнеров с гектара. - А.Г.) Вообще гречиха, между прочим, очень сложная культура.

- Сколько всего будет гречихи и гречки?

- При посевной площади 1800 га я получу 3600 тонн гречихи.

- На круг?

- Да.

- Гречки сколько будет? А?

- Около 60% - после обработки.

- Может, хоть вы накормите Россию гречкой.

- Нет. Один человек в такой стране мало что может поправить. Хотя, мы делали по-государственному, можно сказать.

- Как спасти Россию и накормить ее гречкой? Что нужно сделать?

- Почему ты меня спрашиваешь об этом? Я свою задачу перед народом выполняю. Я независимо ни от чего продолжал выращивать и перерабатывать гречиху.

Я могу сказать о себе, о своих товарищах, сотрудниках, что мы делали правильно, по-государственному. А все остальное – к правительству... Там у нас - рыночники, они говорят, что все стихийно. Вот тебе «стихийно» в данном случае проявилось. Кстати, оно проявляется и в других направлениях. Без планового хозяйства даже капиталистическое хозяйство неспособно определять нормально жизнь людей.

- О! Кстати... Юрий Михайлович, пока не забыл! Сегодня же опубликованы данные, что Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России, по версии журнала Forbes, и ее состояние в 2019-м издание оценило в 1,2 млрд. долларов. Как-то вы комментируете это?

- (смеется) Никак.

Это талантливая женщина, которая своим умением в бизнесе (именно в бизнесе!) добилась таких потрясающих результатов... Не на нефти, не на какой-то игре, а на реальной строительной линии.

Это самая сложная часть, вообще, бизнеса. Строительство - сложная штука. Елена занималась строительством. Она оказалась успешной по своим способностям в этом бизнесе, и не только - в строительном, а и в гостиничном.

Очень много оказывает помощи в гуманитарной сфере. То есть, была и сейчас остается человеком, для которого не деньги, а дело - на первом месте.

Но она сейчас не занимается бизнесом в России. Ее оттуда вышибли.

- Еще такой вопрос. Я вам периодически его задаю, вы никогда на него не отвечаете. Такое состояние у Елены Николаевны... А у вас есть брачный контракт с супругой или нет?

- У нас нет брачного контракта никакого. А зачем? Мы - семья.

- То есть, вы - не по западным меркам, когда муж с женой, на всякий случай, заключают брачный контракт, вас это не интересует?

- Нет, у нас никаких контрактов нет.

- Вы хотели сказать – конфликтов?

- Ну, конфликты в семье всегда есть. Но какие конфликты? Конфликты бывают разные.

- А брачных контрактов...?

- Никаких, мы живем одной семьей и не собираемся разводиться. (смеется).

- А почему тогда эти деньги (1,2 миллиарда долларов), - считается, что это все - Елены Николаевны, а вы как бы к ним не имеете отношения, если вы одна семья?

- Ну да, мы одна семья, это правда. Но она заработала эти деньги.

- И поэтому миллиардером она считается, а не Лужков? А Лужков – фермер.

- А я собираю гречку (прямо хохочет).

И на этом, в отличие от Елены, ничего не могу получить из прибыли.

Но я радуюсь тому, что пользу людям приношу. Если бы было в нашей стране 5 тысяч таких фермеров, была бы другая линия в сельском хозяйстве. И не нужно было зависеть от нефти, как мы продолжаем зависеть.

- Короче, больше таких фермеров, как Юрий Михайлович Лужков!

- Ну… Как тебе сказать на это? Сказать «нет» - это неправда. Сказать «да» - скажут: вот хвалится.

- Нет, ну это я же вас хвалю.

- Я, тем не менее, говорю: нам нужны тысячи таких фермеров, и это должна быть стратегическая задача страны...

Юрий Лужков - о лидерстве Елены Батуриной в списке женщин-миллиардеров Forbes: "Это талантливая женщина, которая добилась потрясающих результатов в реальном бизнесе. Нет, брачный контракт мы не заключали. А я выращиваю гречиху - себе в убыток" 00:00 00:00

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