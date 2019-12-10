Лужкова хвалили за надбавки к пенсиям и ругали за самострой

ЗА ЧТО ХВАЛИЛИ

1. Снос пятиэтажек.

Массовый снос хрущевок в Москве запустил Лужков. Программу утвердили в 1999 году. За 10 лет собирались снести 1772 пятиэтажки первых серий индустриального домостроения. Многие москвичи смогли расселиться со своим родственниками, жившими с ними в одной квартире в сносимом доме. Но программа растянулась почти на 20 лет. Последние дома из списка конца 90-х годов снесли буквально недавно.

2. Повышение пенсий и пособий.

При Лужкове пожилым москвичам начали доплачивать к пенсии. В народе прибавку прозвали «лужковскими». В бюджете на социалку выделялось до половины всей городской казны. Этих денег хватало не только на повышение пенсий, но и на бесплатные квартиры очередникам, дешевую ипотеку молодым семьям, бесплатный проезд в метро и другую помощь льготникам.

Массовый снос хрущевок в Москве запустил Лужков. Александр Неменов/ТАСС

3. Храм Христа Спасителя.

Восстановление храма, взорванного в 1931 году, стало одним из главных проектов Лужкова. Вместе со своим заместителем по стройке Владимиром Ресиным Юрий Михайлович почти десять лет заново поднимал храм Христа Спасителя. Многие ему за это благодарны, хотя были и такие, кто критиковал новострой за несоответствие оригиналу и «современность».

4. Реконструкция МКАДа.

С начала 90-х годов кольцевую автодорогу постепенно приводили в порядок. До этого ее называли «дорогой смерти» из-за постоянных аварий. Трассу расширили до 50 метров, и на ней стало до пяти в каждом направлении. По всей длине поставили отбойники и новые фонари.

7 октября 1994 г. Товарищеский матч по футболу между командой футбольного клуба правительства Москвы и командой префектуры Восточного административного округа и ветеранов футбольного клуба "Локомотив". Фото: Игорь Носов/Фотохроника ТАСС

5. Третье транспортное кольцо.

С пробками в центре города Лужков пытался бороться, построив в том числе и Третье кольцо. По проекту дорога длиной 35 километров должна была разгрузить Садовое кольцо и остальные главные магистрали. Строить ТТК начали в 1998-м, а машины поехали по всему маршруту в 2005-м.

Корреспондент "КП" Александр Гамов побывал в гостях у Юрия Лужкова и оценил урожай экс-мэра Москвы.Известный фермер Юрий ЛУЖКОВ - Комсомольской правде : Жена дарит мне на день рождения то комбайн, то трактор, то сеялку, то культиватор...

ЗА ЧТО РУГАЛИ

1. Точечная застройка.

Пожалуй, больше всего доставалось Лужкову за строительство в городе. При нем Москва бешено прирастала жилыми домами, торговыми центрами, появился район небоскребов «Сити». Часто здание ставили «точечно», с нарушением санитарных норм. Против этого постоянно выступали жители.

2. Стиль в архитектуре.

Башенки, украшательства, вычурные формы - все это в народе прозвали «лужковским стилем». А памятник Петру I работы Зураба Церетели, поставленный по заказу правительства Москвы, вообще не ругали только ленивый. Впрочем теперь фигура самодержца на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала и окруженном фонтанами, смотрится вполне органично. Видимо, москвичи и туристы просто привыкли к гигантскому Петру.

Юрий Лужков работает на субботнике по благоустройству столицы, 1996 г. Фото: Олег Булдаков/ТАСС

3. Самострой.

При Лужкове город буквально захватили стихийные ларьки, киоски, опасные надстройки в самых неожиданных местах - над станциями метро и около них, над подземными переходами и коммуникациями, в арках, на тротуарах. Все это хозяйство после смены руководства столицы убрали. А опустевшие места превратили в пешеходные зоны с деревьями и лавочками.

4. Черкизон.

Огромный вещевой рынок на востоке Москвы в девяностые годы стал главной криминальной «занозой» города и даже страны. В бесконечных торговых рядах торговали не только китайскими шмотками сомнительного качества, но и оружием, наркотиками, контрафактом. Мигранты жили прямо в контейнерах в товаром. Гастарбайтеров в те годы в столице действительно было много везде.

5. Плохая экология.

Защитники природы постоянно спасали от вырубки парки, скверы, заказники, на которые наступали новостройки. Большой проблемой стали и торфяные пожары в 2010 году, когда всю Москву заволокло дымом от горящих подмосковных болот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748873" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из всех так называемых демократов 90-х Лужков был самым большим государственником

Юрий Михайлович Лужков умер. Совершенно неожиданно. Всегда жизнерадостный, такой боровичок, никогда не лезший за словом в карман, всегда готовый отстаивать свою позицию по любому вопросу. Человек, которого много критиковали, но чьи заслуги не признать было невозможно. И для которого не существовало настолько безусловных авторитетов, что против них он не мог и слова вымолвить. Достаточно вспомнить, как вместе с Примаковым он возглавил блок «Отечество – Вся Россия» и на выборах 1999-го критиковал того же Ельцина настолько жестко, как не снилось и самым оппозиционным коммунистам (подробности)

"Превратил Москву в мировую столицу": Собянин, Воробьев, Галкин и Собчак вспомнили о Юрии Лужкове

Новость о смерти Юрия Лужкова, бывшего мэра Москвы, пришла 10 декабря. Он был за границей, в Мюнхене,и, по предварительным данным, скончался во время операции на сердце в одной из клиник страны (подробности)

Юрий Лужков. Человек, который любил самую богатую женщину России

Сам экс-мэр называл свою семью патриархальной и счастливой (подробности)