Опекун Дарья Зенина: «Мне помогли стать любящей и понимающей мамой»

В декабре 2015 года я оформила опеку над двумя несовершеннолетними детьми. Тогда дочери было 9 лет, а сыну - 7. Нам не сразу удалось поладить. Им было трудно мне довериться. Ребят до меня изъяли по решению суда из прежней замещающей семьи, в которой родители не справились с их воспитанием.

Проблема

Поначалу нам с детьми трудно было наладить контакт. Сказывался тяжелый опыт, который получили мои дети в прошлой семье. Они потеряли доверие к взрослым. Моим ребятам было очень трудно преодолеть пережитое жестокое обращение, предательство прежних родителей и пребывание в интернате. Помимо этого, у детей были проблемы с поведением, они отставали по школьной программе. Мы с детьми были совершенно чужими, хоть и жили в одном доме.

Я теперь понимаю, что неподготовленному человеку просто так взять ребенка в семью - очень сложно. Тогда мое состояние вряд ли можно передать словами. Важно было понять, что я делаю не так, но без помощи специалистов весь мой внутренний настрой на лучшее угасал перед возникшими проблемами. Хотя решение взять детей в семью было одним из самых важных в моей жизни. Но сложившуюся ситуацию надо было как-то решать.

Брат и сестра поначалу никак не могли сблизиться с новым опекуном.

Помощь

По рекомендации знакомых я обратилась к психологам за помощью. В семейном центре «Палитра» они часто сталкиваются с подобными проблемами. Наладить доверительные взаимоотношения с детьми оказалось непростой задачей. Мы провели, кажется, сотни индивидуальных и групповых занятий. Работали и со мной, и с моими детьми.

Психологи и специалисты центра подсказали мне, как найти к ним подход, какие ошибки я допускаю, указали на сильные стороны моего характера.

На организованных в центре родительских встречах мы пытались разбирать разные ситуации по полочкам. Благодаря такому общению я поняла, что проблемы, с которыми я столкнулась, есть во многих семьях. С некоторыми приемными родителями я до сих пор поддерживаю теплые дружеские отношения.

Пройдя долгий путь построения отношений, я теперь понимаю, как важно стать для ребенка не только мамой, но и другом, советником, и осознавать, что мои дети - самые лучшие.

Найти подход к детям Дарье Зениной помогли психологи и специалисты семейного центра.

ИНСТРУКЦИЯ

Что делать, если решили взять сироту в свою семью

1. Варианта два - или усыновление (удочерение), или опека (попечительство). Основное различие между ними - по своему правовому статусу усыновленный ребенок приравнивается к родственнику по рождению. Поэтому с момента усыновления перестает считаться ребенком, оставшимся без попечения родителей. Он получает все права кровного и теряет социальные льготы и пособия, положенные детям-сиротам.

2. Ребенка в семью может взять как супружеская пара, так и мужчина или женщина, не состоящие в зарегистрированном браке. Требования к потенциальным усыновителям и опекунам практически одинаковые, но необходимые для них документы немного отличаются. Обязательно для всех - обучение в Школе приемных родителей.

3. Основные документы, одинаковые для всех, такие:

- паспорт;

- краткая автобиография;

- копия свидетельства о браке (при наличии);

- справка органов внутренних дел об отсутствии судимости;

- справка с работы за последние 12 месяцев или другой документ о доходах, включая справку о доходах супруга(-и). Для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения;

- копия свидетельства о прохождении Школы приемных родителей;

- медицинское заключение лечебной организации о состоянии здоровья лица, желающего принять ребенка;

- копия финансового лицевого счета и выписка из домовой книги с места жительства (или копия свидетельства о праве собственности на жилье);

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью.

4. С документами нужно обратиться в органы опеки и попечительства.

5. Решение об усыновлении принимает суд, а опеку (попечительство) назначают распорядительным актом органа опеки и попечительства.

Сегодня отношения в семье стали более тёплыми и доверительными.

СОВЕТ

Как найти ребенка

- через органы опеки своего или другого региона;

- через регионального оператора банка данных о детях-сиротах;

- через специальные интернет-сайты с фото- и видеоанкетам. Например, на портале Москвы - www.usynovi-moskva.ru, в Федеральном банке данных Министерства образования и науки РФ - www.usinovite.ru, в проекте «Видеопаспорт ребенка» - www.videopassport.ru;

- на акции «День аиста» в доме ребенка или детдоме.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

- в Управление по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Адрес и телефоны ЗДЕСЬ;

- в районные управления социальной защиты населения Москвы, в отделы развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Адреса и телефоны ЗДЕСЬ;

- в Банк данных о детях-сиротах;

- на телефон «горячей линии» для обращений по вопросам защиты имущественных и личных неимущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 8 (499) 940-45-03.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свои вопросы вы можете написать на сайте kp.ru в специальной форме. На них ответят здесь же специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.