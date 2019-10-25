Многодетная семья Баранцевых поделилась секретом счастья

В многодетной семье Баранцевых четверо детей, и все они живут дружно. Что бы ни случилось, они никогда не сдаются. Семья свое свободное время проводит дружно и весело. Папа Евгений, главный массовик-затейник в семье, увлекается подводной охотой, рыбалкой, футболом и даже выпечкой.

Вместе со старшим сыном строит дачу. Мама с младшими девчонками любит «тихую охоту» и часто ходит в лес за грибами. И дети в этой семье растут творческими и позитивными людьми.

«Мы с мужем и детьми Степаном, Стефанией и Софией принимаем участие во всех городских мероприятиях, творческих конкурсах, телепроектах, фестивалях, мемориально-патронатных акциях, проводимых семейным центром «Печатники», -– рассказывает мама Снежана. - Старший сын Дмитрий уже отслужил в армии, сейчас работает в полиции. А я возглавляю районную ячейку общественного объединения многодетных семей района Печатники».

Проблема

Но совсем недавно семье было очень нелегко. В 2014 году Снежана обратилась в семейный центр «Печатники» с просьбой о помощи. Муж потерял работу, а Снежана только родила третьего ребенка и находилась в декретном отпуске с маленькой Софией. В первую очередь семье нужна была психологическая помощь, кроме того, возникли финансовые трудности. И тогда на помощь пришли специалисты Центра социальной помощи семье и детям «Печатники».

Помощь

Семье была оказана психологическая поддержка, Баранцевым помогли продуктами и вещами. Папа устроился на новую работу. Снежана тоже не отстает от главы семьи: два года назад многодетная мама пришла работать в семейный центр «Печатники», теперь она заведующая отделением дневного пребывания и творческой социализации детей.

И сегодня семья снова уверенно идет по жизни. Сын Степан учится в православной гимназии, занимается в школе картинга, вместе с отцом увлекается футболом, рыбалкой и подводной охотой. Средняя дочь Стефания отлично рисует. А первые годы жизни младшей Софии стали началом ее артистической карьеры. Малышка снималась в сериалах, выходящих на телеканале СТС.

Главный секрет семейного счастья Баранцевы видят в постоянном общении друг с другом. Родители и дети проводят много времени вместе. Они с радостью познают мир, находят общие увлечения, и даже в трудную минуту не расстаются.

В многодетной семье Баранцевых - четверо детей. Старший сын Дмитрий уже работает.

ТРИ ВОПРОСА О МНОГОДЕТНЫХ

1. Кто в Москве считается многодетной семьей?

Это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы до достижения младшим из них возраста 16 лет, а ученикам общеобразовательных учебных заведений - 18 лет.

2. Какие льготы дает такой статус?

Город помогает:

- открыть семейный детский сад;

- получить социальные выплаты и субсидии - компенсации на услуги ЖКХ,

продукты и одежду, на рождение ребенка;

- пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте и

бесплатной парковкой;

- оформить путевки в санаторий, а также другие льготы.

3. Какие возможности получает семья в столице, в том числе и многодетная?

Все семьи с детьми в Москве могут получить:

- бесплатное приданное для новорожденных;

- бесплатные летние городские лагеря в школах, центрах соцобслуживания, в городских парках;

- бесплатные активности на уличных фестивалях - мастер-классы, спортивные тренировки, посещения концертов и выставок.

СОВЕТ

Семья в сложной жизненной ситуации в Москве без поддержки не останется

Если в семье проблемы, например, болезнь, потеря работы или социальное сиротство, то не стоит отчаиваться. Город всегда поможет и не оставить в беде. При этом даст возможность самим наладить свою жизнь. Для этого семье предложат:

- реабилитационные психологические программы по восстановлению отношений между детьми и родителями;

- правовую поддержку и психологическую помощь женщинам, пережившим семейное насилие;

- временное жилье, помощь воспитателей, социальных педагогов и возможность несовершеннолетним мамам учиться и получать профессию;

- тренинги, развивающие занятия, психологическую диагностику для детей, чтобы понять причины проблем в семье;

- сертификаты на получение продуктов, одежды и бытовой техники.

За помощью можно обратиться:

- в центр поддержки семьи и детства (подробнее);

- городские организации поддержки семьи и детства (адреса);

- в Кризисный центр помощи семье и детям (вся информация).

Обратная связь

На вопросы многодетных семей на сайте kp.ru отвечают специалисты Департамента труда и занятости населения Москвы.